Xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh và hai cựu cán bộ Công an trong vụ án trốn thuế gần 800 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường).

Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; hai bị cáo Võ và Sang cùng bị truy tố tội "Rửa tiền". Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 15/12. Sáng 14/12, Tòa tiến hành công bố cáo trạng và tiến hành phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 Công ty TNHH, 2 hộ kinh doanh do chính bị cáo Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Hạnh đứng tên các Công ty TNHH Một thành viên xuất, nhập khẩu Hạnh Phát, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Sứ; Công ty TNHH thương mại Huỳnh Phát Đạt do Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm Giám đốc, Công ty TNHH thương mại Bình Kim An do Lê Thị Bạch Vân làm Giám đốc. Các Công ty hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ.

Ngoài ra, hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và đứng tên chủ hộ; từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, Hạnh nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu Hạnh) đứng tên, từ tháng 5/2019 do Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên. Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út do Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh, đến năm 2018 do Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên, sau đó đổi thành hộ kinh doanh Lộc Phát. Hai hộ kinh doanh này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.

Quá trình điều hành hoạt động các Công ty và hộ kinh doanh này cho thấy, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở các tỉnh, thành phố An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để Hạnh quản lý. Đồng thời khi mua bán đường cát, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ các hành vi trên là hơn 755 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Hạnh chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế.

Đây là lần thứ 2 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tại phiên xét xử diễn ra ngày 4/12, ngoài 3 bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang còn triệu tập 82 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, do số người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập vắng mặt quá nhiều, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Tác giả: Công Mạo

Nguồn tin: baotintuc.vn