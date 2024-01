Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sĩ 4 cán bộ công an

Tại tờ trình, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ có 133 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ, do đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. 133 trường hợp này thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.

Đồng đội tiễn biệt Trung tá Vi Văn Luân, cán bộ công an đã dũng cảm hy sinh khi truy bắt tội phạm ma tuý.

Danh sách 4 cán bộ của Bộ Công an gồm: Trung tá Vi Văn Luân, cán bộ công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, hy sinh ngày 06/02/2021; Đại uý Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng Công an xã, Xã Chu Trinh, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng hy sinh ngày 09/7/2022; Thượng sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Văn Mạnh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang, hy sinh ngày 14/9/2020; Thiếu tá Hồ Tấn Dương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hy sinh ngày 04/8/2022.

Tác giả: P.H

Nguồn tin: cand.com.vn