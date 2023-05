'Ngây ngất' trước nhan sắc vạn người mê của hoa khôi bóng chuyền Đặng Thị Kim Thanh

Kim Thanh sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em tại Long An. Cô tham gia lớp năng khiếu bóng chuyền của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền từ khá sớm. Năm 14 tuổi, cô đã được triệu tập vào đội tuyển trẻ Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m78, Kim Thanh đã 2 năm khoác lên mình màu áo đội 1 VTVT Bình Điền Long An. Cô có thể chơi tốt ở vị trí chủ công lẫn phụ công, và được đánh giá là một trong những đối chuyền hay nhất của VTV Bình Điền Long An