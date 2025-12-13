Ngày giỗ 3 liệt sĩ nhà giàn DK1/6 hy sinh trong trận bão Faith năm 1998

Thân nhân của liệt sĩ Vũ Quang Chương - Ảnh: Phòng Tuyên huấn Hải quân

Theo Phòng Tuyên huấn thuộc Cục Chính trị Hải quân, gần 3 thập kỷ trôi qua, sự kiện nhà giàn DK1/6 tại cụm Phúc Nguyên bị bão quật đổ vào tháng 12-1998 vẫn là dấu mốc bi tráng, để lại nỗi mất mát trong các thế hệ người lính nhà giàn DK1.

Trong ký ức của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, câu chuyện về cơn bão số 8 mang tên Faith năm 1998 còn nguyên vẹn với thời gian.

Đầu tháng 12-1998, bão Faith quét vào vùng biển thềm lục địa phía Nam, nơi những nhà giàn DK1 hiên ngang giữa đại dương.

Sóng gió nổi lên dữ dội, từng bức tường nước cao hàng chục mét đập thẳng vào nhà giàn Phúc Nguyên A (DK1/6).

Giữa biển động mịt mù, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/6 vẫn kiên cường bám trụ, chống chọi thiên tai khắc nghiệt, nỗ lực chằng chống, gia cố từng mối thép với ý chí "còn người, còn nhà giàn".

Trước sức gió giật cấp 12 - 13, sóng xoáy cuộn lên như nuốt trọn cả nhà giàn. Dù nỗ lực đến phút cuối, cơn bão vẫn quá khốc liệt, nhà giàn DK1/6 bị sóng đánh sập hoàn toàn.

Ba cán bộ, chiến sĩ gồm đại úy Vũ Quang Chương, chuẩn úy Lê Đức Hồng và chuẩn úy Nguyễn Văn An đã anh dũng hy sinh khi đang bám trụ bảo vệ chủ quyền.

Cán bộ, chiến sĩ bảo dưỡng trang bị trên nhà giàn DK1 - Ảnh: Phòng Tuyên huấn Hải quân

Cả 3 liệt sĩ nêu trên được truy tặng Huân chương Chiến công. Riêng liệt sĩ, đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2013.

Theo Phòng Tuyên huấn Hải quân, cụm Phúc Nguyên ngày nay đã có hệ thống nhà giàn thế hệ mới kiên cố, bảo đảm an toàn hơn cho bộ đội sinh hoạt, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Tiểu đoàn DK1 đã có 15 nhà giàn kiên cố bằng kết cấu thép liên hoàn, giữ vai trò điểm chốt chiến lược trên thềm lục địa phía Nam. Đây là nơi quan sát, kiểm soát và cảnh báo sớm, đồng thời là điểm tựa quan trọng, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ