CLIP: Tiểu thương nháo nhào đóng quầy khi nghe tin lực lượng chức năng đến kiểm tra

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh các tiểu thương tại một khu chợ lớn "náo loạn", nhanh tay đóng quầy hàng khi nghe tin sắp có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, sự việc được xác định xảy ra tại chợ Vinh, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào sáng 12-6.

Hình ảnh các tiểu thương "náo loạn" khi nghe tin sẽ có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Nguồn: MXH

Được biết, chợ Vinh là trung tâm buôn bán sôi động bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Hiện tại có hơn 1.000 ki-ốt của các tiểu thương đang kinh doanh. Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2025, do phản đối thuế phí, chi phí thuê ki-ốt cao, lo lắng khi lực lượng chức năng phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nên khoảng 80% trong tổng số hơn 1.000 ki-ốt tại đình chính của chợ này đã tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, nhờ sự vận động của chính quyền, ban quản lý chợ, sau hơn 1 tuần đồng loạt đóng cửa, đến nay khoảng 90% ki-ốt tại chợ Vinh đã mở cửa kinh doanh trở lại.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động