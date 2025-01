Mai vàng ế ẩm, tiểu thương “xả hàng” nhưng vẫn vắng người mua

Sáng 27-1 (ngày 28 Tết), tại nhiều điểm bán mai vàng dọc theo các tuyến đường lớn tại TP Vinh, Nghệ An: như đường 72 m, đường 3-2, đường Trần Phú, khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh; quốc lộ 46, đường Lê Mao… các tiểu thương đồng loạt treo biển "xả hàng", giảm giá xuống từ 500.000 - 800.000 đồng/cây nhưng vẫn rất ít người dân hỏi mua.

Anh Nguyễn Văn Vinh, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An, một tiểu thương bán mai tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, buồn bã: "Giờ chắc mất Tết rồi, bỏ ra hơn cả trăm triệu mua hơn 100 gốc mai vận chuyển từ tỉnh Bình Định ra, cả tuần nay mới bán được 30 cây. Giờ giảm giá, chấp nhận bạn lỗ để thu hồi một ít vốn nhưng không thấy người hỏi mua".

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại các điểm bán mai vàng vào sáng ngày 28 Tết tại TP Vinh, Nghệ An.

Một điểm bán mai tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh vào chiều 28 Tết không có người dân nào vào hỏi mua

Một điểm bán trên đường Trường Thi, TP Vinh ế hàng trăm cây mai đẹp

Your browser does not support the video tag.

VIDEO mai vàng ế ẩm, không có người mua tại TP Vinh ngày 28 Tết

Nhiều cây mai to đẹp nhưng rất ít người dân hỏi mua

Một điểm bán mai trên đường 3-2, TP Vinh không một bóng người

Vào xem nhưng rất ít người hỏi mua mai về chơi Tết

Những cây mai có thế đẹp, nhiều hoa được tiểu thương "xả hàng" từ 500.000-800.000 đồng/cây nhưng vẫn vắng người mua

Người dân vào chủ yếu để xem nhưng rất ít người trả giá

Một tiểu thương buồn rầu khi đã đến ngày 28 Tết nhưng vẫn còn hàng trăm cây mai chưa bán được

Nhiều điểm tiểu thương cắt bỏ nhiều cây mai để đi về

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động