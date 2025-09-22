Cháy chợ lúc nửa đêm ở TP.HCM, tiểu thương bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 21/9, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong khu vực chợ Xuân Thới Sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa. Do bên trong chợ có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội.

Chợ Xuân Thới Sơn bị bốc cháy trong đêm.

Một tiểu thương có mặt tại hiện trường cho biết: Cả khu vực hoảng loạn, ai cũng cố gắng di chuyển đồ đạc ra ngoài nhưng không kịp, lửa lan quá nhanh. Nhiều người đã cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phải phá khóa một số ki-ốt để tiếp cận sâu vào bên trong, triển khai công tác dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn, mái tôn đổ sập. Thiệt hại về tài sản ước tính là rất lớn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Hoàng Minh-CTV Thanh Trúc

Nguồn tin: Báo VOV