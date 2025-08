Nghệ An: 18 trường học bị lũ cuốn, vùi lấp, có trường bị xóa sổ sau bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA) vừa qua, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng. Lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương chìm trong biển nước, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng, gây chia cắt nhiều xã miền núi, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Thống kê đến sáng 29/7, ước tính thiệt hại kinh tế toàn tỉnh lên tới khoảng 3.450 tỷ đồng.

Ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An cũng chịu thiệt hại rất lớn do ảnh hưởng của mưa lũ, trong đó có trường học gần như bị “xóa sổ”.

Nước lũ dâng nhấn chìm hoàn toàn các dãy nhà, cuốn trôi và vùi lấp hầu hết cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2



Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, thiệt hại lớn nhất tập trung ở các xã của miền Tây Nghệ An, như là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu và Quế Phong (cũ).

Thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An cho thấy, có 18 trường bị ngập nước nặng (ngập toàn bộ điểm chính và một số điểm lẻ), như Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bắc Lý 2, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, Mầm non Nận Càn, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mường Típ 2, Mầm non Mường Típ, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lưu Kiền, Trường THCS Xá Lượng,... Ngoài ra, có 22 trường có điểm trường ngập nước và 12 trường khác bị ảnh hưởng.

Trong đó, những vùng thiệt hại nặng nhất như ở xã Bắc Lý, Mỹ Lý của huyện Kỳ Sơn cũ. Đến thời điểm này, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 gần như bị “xóa sổ”.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn thông tin, ngay sau khi nước rút, ngành giáo dục - đào tạo Nghệ An đã tổ chức phát động phong trào quyên góp, kêu gọi các cơ sở giáo dục, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ủng hộ các nhà trường bị thiệt hại cũng như các giáo viên có nhà ở bị cuốn trôi, ngập nước, mất hết đồ đạc và người dân vùng lụt bão khắc phục hậu quả.

Đến thời điểm này, toàn ngành đã huy động gần 1,5 tỷ đồng để ủng hộ cho các nhà trường bị thiệt hại.

Đồng thời, Sở cũng tổ chức, phát động phong trào giúp các trường khắc phục thiệt hại. Hiện nay, nhiều trường học, giáo viên ở những vùng, địa bàn không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ của Nghệ An, đã lên đường tới vùng khó khăn để tham gia hỗ trợ, từ việc dọn dẹp, kéo bùn đất,... Sở GD-ĐT Nghệ An cũng thành lập các đoàn tới hỗ trợ vùng lụt bão.

Các thầy cô giáo Trường THPT Quỳnh Lưu 4 và Trường THPT Kỳ Sơn hỗ trợ dọn bùn đất sau mưa lũ tại xã Mường Xén, Nghệ An



Về phương án khắc phục trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Hoàn chia sẻ, năm học mới đã đến gần, Sở GD-ĐT trước mắt đã huy động các nhà hảo tâm để tiếp tục sửa chữa cũng như xây mới lại một số hạng mục công trình cơ bản của một số trường đã bị trôi, lấp do mưa lũ.

Với những trường bị hỏng hoàn toàn như Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 cần huy động xây dựng mới toàn bộ. Để học sinh không bị gián đoạn việc học khi trường chưa xây mới, Sở GD-ĐT sẽ bố trí mượn các nhà, hội trường của Ủy ban; hoặc có phương án đưa học sinh sang học tại một trường khác và sắp xếp để trường này học ca sáng, trường kia học ca chiều.

Giám đốc GD-ĐT Nghệ An Thái Văn Thành trao hỗ trợ cho các nhà trường và giáo viên trên địa bàn xã Con Cuông. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An



Ngày 30/7, Giám đốc GD-ĐT Nghệ An Thái Văn Thành đã dẫn đầu đoàn công tác của Sở đến thăm và trao hỗ trợ cho một số giáo viên và nhà trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn xã Con Cuông - nơi có 3 trường học bị ngập sâu và 61 gia đình giáo viên bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều giáo viên có nhà và tài sản bị lũ cuốn trôi.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Sở GD-ĐT Nghệ An tiếp tục đến một số trường và điểm trường tại các xã miền núi bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3 để nắm bắt tình hình và sớm tìm giải pháp khôi phục, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 - 2026.

Tác giả: Nguyễn Liên

Nguồn tin: daibieunhandan.vn