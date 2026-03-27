Ngắm vẻ đẹp hiếm có của Hòn Yến, nơi chẳng cần lặn biển vẫn có thể ngắm san hô

Hòn Yến thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Đây là một quần thể gồm các hòn đảo nhỏ nằm gần bờ như: Hòn Đụn, Hòn Choi, Vũng Choi, Gành Yến, Bàn Than tạo thành một quần thể thắng cảnh tự nhiên.
Trong số đó, Hòn Yến có vị trí nổi bật nhất, nằm cách bờ biển khoảng 400 m, cao khoảng 70 m. Cách Hòn Yến khoảng 50 m về phía bờ là Hòn Đụn, cao khoảng 20 m.
Cũng giống như Gành Đá Dĩa, quần thể Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động phun trào núi lửa diễn ra cách nay khoảng 10 triệu năm. Nham thạch phun trào gặp phải nước biển đã tạo thành đá bazan dạng cột hoặc khối. Ở một số khu vực, đá có màu đỏ, màu đen huyền, màu vàng rất đẹp và có giá trị cho nghiên cứu địa chất.
Vì có vị trí gần đất liền nên việc di chuyển ra đến Hòn Yến không mất nhiều thời gian. Thậm chí ngay từ khi ở đất liền, du khách đã có thể nhìn thấy Hòn Yến hiện lên với vẻ đẹp đầy hoang sơ, kỳ bí với địa hình và các đặc điểm sinh học đa dạng
Khác với những hòn đảo tại những vùng biển khác, du khách đến Hòn Yến không chỉ để tắm biển, hòa mình vào thiên nhiên hay thưởng thức cảnh quan nơi đây, mà còn bởi một trải nghiệm rất đặc biệt, ngắm san hô ngay trên cạn
Mùa hè cũng là thời điểm san hô Hòn Yến vào mùa đẹp nhất, nhất là vào buổi chiều những ngày đầu tháng hoặc giữa tháng. Lúc này, san hô Hòn Yến như kho báu cất giấu dưới biển bắt đầu lộ ra. Mỗi đợt con nước xuống thường kéo dài 2-3 ngày. Nếu bỏ lỡ, bạn phải đợi nửa tháng sau mới có thể ngắm san hô.
San hô hô dáng gạc hươu, san hô não là những loài san hô quý hiếm. Chúng tồn tại hàng trăm năm, chứng kiến bao thăng trầm của đại dương
Hiện nay, tại Hòn yến có 17 loài san hô khác nhau. San hô cũng là khu vực trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển nhỏ khác như sao biển
Nếu không đến đây đúng vào dịp thủy triều rút, du khách có thể chọn di chuyển bằng thuyền để ra gần Hòn Yến ngắm san hô. Một chuyến trải nghiệm thuyền thúng, lặn ngắm san hô Hòn Yến có giá 150.000 – 180.000 đồng/người. Thời gian cho một tour khoảng 3 - 4 tiếng
Có những du khách thích thú hòa mình cùng làn nước trong xanh, lặn ngắm san hô cùng nhiều loài động, thực vật đa dạng
Ngoài lặn ngắm san hô, du khách còn được đi vòng quanh Hòn Yến, Hòn Đụn, khám phá vùng nuôi tôm hùm, tắm biển tại bãi biển Phú Thường, chụp ảnh check in ….
Du khách cũng có thể tham quan thêm các địa điểm lân cận nằm trong khu vực như: Gành Hồ Chảo, Hòn Sụn nằm ngay kế bên Hòn Yến.
Hiện nay, các rặng san hô tại Hòn Yến bên cạnh phục vụ du lịch cũng được bảo vệ rất chặt chẽ nhằm phục hồi, bảo tồn nguồn gen gắn với nghiên cứu. Năm 2018, Hòn Yến đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.
Tác giả: Thảo Quyên - Thanh Nhân
Nguồn tin: nguoiduatin.vn