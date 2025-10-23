Nga: Vụ nổ nghiêm trọng tại tỉnh Chelyabinsk khiến 4 người thiệt mạng

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền địa phương ngày 22/10 xác nhận 4 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ tại một doanh nghiệp ở thành phố Kopeysk thuộc tỉnh Chelyabinsk của Nga.

Theo Thống đốc Chelyabinsk - ông Alexei Teksler, hiện chưa có bất cứ thông tin nào xác nhận về việc vụ nổ có liên quan đến cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Trước đó, ông Teksler cho biết các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và một trung tâm chỉ huy đã được thiết lập. Hiện không có mối đe dọa nào đối với cư dân hoặc tài sản của dân thường ở thành phố Kopeysk./.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: vietnamplus.vn