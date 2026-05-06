Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Lưu

Tham dự hội nghị có các ĐBQH tỉnh: Phạm Phú Bình - Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và xã Quỳnh Lưu.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH, bà Thái Thị An Chung đã thông tin về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, phổ biến các luật, nghị quyết quan trọng được thông qua, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Quỳnh Lưu bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Trong không khí cởi mở, cử tri đã gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến, kiến nghị quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế và đất đai, cử tri kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm ban hành cơ chế đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đồng thời điều chỉnh giá bồi thường thu hồi đất sát với thị trường và đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai. Cử tri khu vực ga Cầu Giát phản ánh, sau khi xóa bỏ cơ chế bao cấp, nhiều đơn vị ngành đường sắt đã giải thể, nhà đất tại khu vực ga Cầu Giát được thanh lý cho công nhân làm nhà ở ổn định từ trước đến nay nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát, thu hồi diện tích đất của các cơ quan không còn sử dụng để bàn giao về địa phương quản lý, từ đó tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định pháp luật.

Cử tri cũng đề nghị cấp trên kiểm tra lại việc đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu; sự chậm trễ kéo dài của dự án nâng cấp Nhà máy nước Quỳnh Lưu, gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước sạch, và đề nghị quan tâm hoàn thiện dự án Kênh tiêu Bình Sơn I để giải quyết tình trạng tiêu úng.

Về quản lý hành chính và chính sách, cử tri băn khoăn về áp lực công việc tăng cao khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong khi biên chế không phù hợp và thu nhập của cán bộ, công chức có xu hướng giảm, kiến nghị các cấp xem xét cải cách tiền lương, điều chỉnh phụ cấp. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đầu tư hạ tầng cho chuyển đổi số tại các thôn, sớm có hướng dẫn kiện toàn bộ máy các Hội, sắp xếp lại các trạm y tế xã và xem xét chế độ phụ cấp đối với những người kiêm nhiệm chức danh.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hạ tầng, cử tri yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hàng giả và lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Quốc lộ 1A (Thôn 8 Quỳnh Hậu) và đèn chiếu sáng tại một số đoạn Quốc lộ, cũng như xử lý tình trạng dây điện, cáp quang sà xuống thấp để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Phạm Phú Bình - Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã tiếp thu các kiến nghị; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Tác giả: Thanh Toàn

Nguồn tin: quynhluu.nghean.gov.vn