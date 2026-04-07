Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn kịch khung, lái xe máy kẹp ba tông gãy chân cảnh sát giao thông

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 7-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hùng (19 tuổi, ở xã Lạc Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h chiều 6-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ở xã Quyết Thắng (tỉnh Phú Thọ), tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một người lái xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Bùi Văn Hùng (người cầm lái) không chấp hành hiệu lệnh mà còn quay đầu bỏ chạy, tăng ga đâm thẳng đại úy Vũ Huy Thành.

Cú tông mạnh khiến đại úy Vũ Huy Thành bị gãy xương cẳng chân trái.

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế Hùng và hai người đi cùng trên xe, đồng thời đưa đại úy Vũ Huy Thành đi cấp cứu.

Qua kiểm tra xác định, Bùi Văn Hùng vi phạm nồng độ cồn kịch khung 0,755mg/1 khí thở, không có giấy phép lái xe, kẹp ba và không đội mũ bảo hiểm.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết,ngoài việc tạm giữ hình sự Hùng, cơ quan điều tra đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông.

Bùi Văn Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sáng 7-4, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tới bệnh viện thăm hỏi, động viên đại úy Vũ Huy Thành - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ