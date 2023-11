Nam thanh niên tấn công người phụ nữ, bắt cóc trẻ em ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/11, tại Central West End, thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy, một người phụ nữ mặc áo khoác xanh đang ôm đứa con 11 tháng tuổi trên tay, theo ngay phía sau là người chồng. Một nam thanh niên mặc áp hoodie màu xám, được xác định là Anthony McGee, 19 tuổi, bắt đầu tiến về đôi nam nữ.

Đột nhiên, McGee tóm lấy đứa trẻ khiến người phụ nữ hoảng sợ. Người cha cố gắng chống lại kẻ bắt cóc khiến hắn phải bỏ chạy. McGee sau đó được cho là đã đánh gãy tay một phụ nữ 82 tuổi. Các nhân chức đã cố gắng ngăn hắn ta trốn thoát sau vụ tấn công nhưng vô ích.

Cuộc tấn công tiếp tục xảy ra khi McGee bóp cổ một cụ bà 82 tuổi và làm bà gãy cả hai tay. Trước đó không lâu, McGee bị buộc tội đập chai rượu vào đầu một phụ nữ 42 tuổi, theo tài liệu cáo buộc.

"Tôi nghe thấy ai đó la hét. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy người phụ nữ và cô ấy bị một nam thanh niên giữ và khống chế", một cư dân tại Khu chung cư Hawthorne gần đó nói với FOX 8.

Cảnh sát cho biết McGee đã bóp cổ người phụ nữ trong hơn một phút. Một cuộc rượt đuổi điên cuồng xảy ra sau đó và kết thúc khi anh ta bị bắt giam.

Chàng trai 19 tuổi khai với cảnh sát: "Tôi đã bóp cổ cô ấy", khi anh ta được dẫn lên xe cảnh sát. Lời thú tội được cho là đã được ghi lại trên camera gắn trên người của một sĩ quan.

Cảnh sát cho rằng những vụ tấn công mà McGee thực hiện đều mang tính ngẫu nhiên chứ không hề có tính toán trước. McGee phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc tấn công, bắt cóc, đe dọa đến sự an toàn của trẻ em cũng như sở hữu vũ khí, có hành vi chống đối khi bị bắt giữ. Hắn sẽ bị giam giữ và không được phép nộp tiền bảo lãnh.

Dự kiến bị cáo sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21/11 sắp tới tại hạt St. Louis.

Tác giả: Hải Vân (Theo Dailymail)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn