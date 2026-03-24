Nam thanh niên ra đầu thú tại Hà Nội sau hơn 1 năm lẩn trốn

Ngày 24/3, Công an phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 2006; thường trú tại ngõ Linh Quang A, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) ra đầu thú.

Đối tượng Hiếu và quyết định truy nã

Đối tượng Hiếu sinh tại Nghệ An, lao động tự do. Trước khi lẩn trốn, đối tượng trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 31/12/2025, Hoàng Trung Hiếu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan công an sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Trung Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, nắm tình hình địa bàn, đến ngày 21/3/2026, Công an phường Bạch Mai đã vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi ra đầu thú, Hoàng Trung Hiếu đã được Công an phường Bạch Mai hoàn tất các thủ tục và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn