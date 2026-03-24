Mâu thuẫn lúc nhậu, nam thanh niên chém 3 người trọng thương

Dương Hữu Ninh và hung khí gây án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh (SN 1997, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Giết người.

Trước đó, vào 8h30 ngày 21/3, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo, một kẻ sử dụng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại địa bàn xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội Giết người.

Nghi phạm gây án được xác định là Dương Hữu Ninh. Sau khi gây án, Ninh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự triển khai truy bắt và đến khoảng 14h cùng ngày đã phát hiện, bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn khi uống rượu bia đã dùng dao chặt xương chém nhiều nhát vào đầu, cổ, gáy của 3 người gồm anh Tạ Khương D (1997), chị Tạ Thị H (1988) và anh Lê Ngọc H (1980).

Các nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Tác giả: Long Anh - Minh Sơn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn