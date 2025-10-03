Nam thanh niên có “sở thích” giả danh Công an, đeo còng số 8

Trước đó, chiều 1/10 vừa qua, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Huỳnh Lê Công mặc trang phục CAND, điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hai Bà Trưng, phường Cam Ly - Đà Lạt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an để phối hợp làm việc.

Đối tượng Huỳnh Lê Công giả danh Công an.

Tang vật Công an thu giữ từ Huỳnh Lê Công.

Huỳnh Lê Công đã thừa nhận nhiều lần đặt mua trang phục, mũ kê-pi, cầu vai, bảng tên, phù hiệu… qua mạng xã hội để phục vụ sở thích khoe khoang, tạo uy tín trong mắt người khác.

Huỳnh Lê Công đã tự nguyện giao nộp các bộ trang phục, mũ kê-pi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8 và một số đồ dùng khác phục vụ hành vi giả danh cán bộ Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân