Giả danh nhà sư "làm phép, đuổi vong" để chiếm đoạt tài sản

Ngày 3-9, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tấn có nhiều tiền án, không có nơi ở, nghề nghiệp không ổn định nên nảy sinh ý định giả danh nhà sư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-8, Tấn mang theo 1 bộ đồ tràng phật tử, 1 tay nải, nhiều thẻ nhang từ TP HCM đến tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi tìm hiểu biết trên địa bàn xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có chùa Kim Quang nên Tấn giả danh là sư thầy của chùa này để đi bán nhang gây quỹ.

Sáng 31-8, Tấn mặc bộ đồ tràng đến nhà của chị P.N.T.N. (SN 1997, ngụ thôn 4, xã Krông Năng) và giới thiệu mình là sư thầy của chùa Kim Quang. Tin tưởng, chị N. đã mua 2 thẻ nhang từ Tấn.

Thấy chị N. tin vào tâm linh, Tấn tiếp tục lừa rằng thấy có 1 "vong nhi" đang đi theo chị, muốn làm ăn phất lên thì cho Tấn vào nhà thắp nhang xin dẫn "vong" về chùa.

Nhân lúc chị N. đang thắp nhang, Tấn lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng. Sau đó, Tấn yêu cầu chị N. bốc tàn nhang xoa 9 lần trên tờ giấy mà Tấn đã vẽ. Lúc này, sáp gặp tro bị bám bẩn hiện lên hình người.

Thấy chị N. hoang mang, thanh niên này đề nghị chuyển tiền để cúng cơm 49 ngày cho "vong nhi" tại chùa Kim Quang. Tin tưởng, chị N. đã chuyển khoản số tiền 7,35 triệu đồng theo yêu cầu Tấn.

Nhận được tiền, Tấn yêu cầu chị N. đóng cửa lại, không được nhìn theo vì sợ "vong nhi" lưu luyến để Tấn tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, sáng cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N. gần đó để lừa đảo, chiếm đoạt 4,9 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương truy bắt Nguyễn Văn Thanh Tấn.

Cơ quan công an đề nghị ai bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ để được hỗ trợ giải quyết.

