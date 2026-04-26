Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Giáo dục

Nam sinh lớp 8 nghi bị xịt hơi cay trước cổng trường ở Đắk Lắk

Mâu thuẫn từ việc trêu ghẹo bạn học, nam sinh lớp 8 ở Đắk Lắk bị 2 thanh niên chặn trước cổng trường, dùng bình xịt nghi là hơi cay tấn công.

Vụ việc được camera người dân ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 25/4, thông tin từ Công an xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông V.X.U. (47 tuổi, trú thôn Phước Thọ 3) về việc con trai là em V.N.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị tấn công khi vừa tan học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 23/4, khi em T. rời cổng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Ea Phê) thì có 2 thanh niên đeo khẩu trang tiếp cận. Một người đã dùng bình nghi là hơi cay xịt trực diện vào mặt, khiến nạn nhân cay mắt, choáng váng.

2 thanh niên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Diễn biến sự việc được người nhà ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, người trực tiếp sử dụng bình xịt là T.M.T. (22 tuổi, trú xã Krông Pắc). Người còn lại đang làm rõ.

Công an xã Ea Phê đang xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, phối hợp với nhà trường và gia đình tăng cường giáo dục học sinh, ngăn ngừa mâu thuẫn dẫn đến hành vi bạo lực.

Tác giả: Thế Hùng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

  Từ khóa: nghi bị xịt hơi cay ,cổng trường ,Nam sinh lớp 8 ,Đắk Lắk

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP