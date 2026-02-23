Nam ca sĩ tuổi ngựa đào hoa thay đổi vì hot girl kém 12 tuổi, có nhà mặt tiền hàng Khay, biệt thự 50 tỷ

Sự nghiệp âm nhạc và hôn nhân bên vợ kém 12 tuổi

Tuấn Hưng sinh năm 1978 (tuổi Mậu Ngọ). Anh là một trong những giọng ca nam tiếng tăm của làng nhạc Việt. Xuất thân từ nhóm nhạc Quả Dưa Hấu, Tuấn Hưng nhanh chóng khẳng định bản thân khi theo đuổi con đường solo với giọng ca trầm ấm, giàu cảm xúc. Những bản hit của anh Cầu vồng khuyết , Tìm lại bầu trời , Nắm lấy tay anh, Tình yêu lung linh … đã trở thành giai điệu quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ.

Ca sĩ Tuấn Hưng

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Tuấn Hưng còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ ... Gần nhất, nam ca sĩ đảm nhận một vai phụ của bộ phim Đào, phở và piano (năm 2023). Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của Tuấn Hưng trên sóng truyền hình thông qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Không chỉ nổi tiếng nhờ ca hát, Tuấn Hưng còn được biết đến là “gã đào hoa ” trong showbiz Việt bởi những mối tình với nhiều người đẹp, nghệ sĩ nổi tiếng trước khi tìm được bến đỗ cuối cùng cho mình.

Cuộc đời của anh đã có bước ngoặt lớn khi gặp bà xã Thu Hương. Vợ Tuấn Hưng sinh năm 1991, kém anh 12 tuổi, từng là một trong những hot girl có tiếng tại Hà Nội. Cô sở hữu nhan sắc trong trẻo, gu thời trang sang chảnh và xuất thân trong một gia đình khá giả.

Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương

Cặp đôi chính thức "về chung một nhà" vào năm 2014 trong một đám cưới hoành tráng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau khi kết hôn, Thu Hương không chỉ làm vợ, mà còn là doanh nhân thành đạt, quản lý chuỗi spa, nhà hàng, hỗ trợ chồng trong mọi hoạt động từ thiện, sự kiện âm nhạc.

Hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ, trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn gắn bó, hạnh phúc khiến hình ảnh của Tuấn Hưng thay đổi rõ rệt trong mắt công chúng. Khác với phong cách “quậy” thời trẻ, anh giờ đây là người chồng, người cha mẫu mực, sống vì gia đình và hướng đến những giá trị bền vững trong cuộc sống lẫn nghệ thuật.

Tuấn Hưng chia sẻ sự thay đổi này không chỉ đến từ trách nhiệm mà anh gánh vác, mà còn bởi vai trò của người vợ - người đã luôn đứng sau, ủng hộ và vun đắp cho anh cả về tinh thần lẫn cuộc sống gia đình.

Vợ chồng Tuấn Hưng có với nhau ba người con gồm hai con trai và một con gái. Những năm gần đây, Tuấn Hưng luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con.

Sở hữu nhà mặt tiền Hàng Khay, biệt thự 50 tỷ ở Hội An

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy và đời sống gia đình viên mãn, Tuấn Hưng còn được biết đến với khối tài sản đồ sộ, thể hiện rõ qua những bất động sản giá trị mà anh sở hữu.

Một trong những tài sản nổi bật khiến công chúng tò mò chính là căn nhà mặt tiền tại phố cổ Hà Nội - Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm), nơi từng được anh sử dụng để tổ chức những “ show ban công ” miễn phí dành cho người hâm mộ. Căn nhà 3 tầng này không chỉ có vị trí đắc địa với tầm nhìn thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm.

Căn nhà 3 tầng trên phố Hàng Khay của Tuấn Hưng

Căn nhà có view nhìn thằng ra Hồ Gươm

Theo giới bất động sản, những căn nhà nằm ngay mặt tiền phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thường có giá trị rất cao, bởi đây là khu vực trung tâm - điểm đến du lịch và văn hóa của thủ đô. Mặc dù Tuấn Hưng chưa từng công bố chính thức giá trị căn nhà, nhưng vị trí “kim cương” này khiến giới đầu tư đánh giá nó là một trong những bất động sản đắt đỏ nhất Hà Nội.

Ngoài căn nhà ở Hàng Khay, nam ca sĩ còn sở hữu nhiều tài sản khác trong và ngoài nước. Nam ca sĩ có một biệt thự sang trọng ở Hà Nội, là nơi mà nam ca sĩ và vợ con đang sinh sống chủ yếu. Ngôi nhà có diện tích rộng, nằm ở khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Tuấn Hưng và vợ lựa chọn phong cách thiết kế tân cổ điển nhưng vẫn có những nội thất hiện đại, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp.

Biệt thự của vợ chồng Tuấn Hưng ở Hà Nội

Năm 2022, Tuấn Hưng cũng gây chú ý khi hé lộ villa view biển, trị giá khoảng 50 tỷ đồng ở Hội An. Đây là món quà đặc biệt mà Tuấn Hưng dành tặng vợ nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới.

Bên cạnh bất động sản, vợ chồng Tuấn Hưng còn sở hữu nhiều tài sản giá trị khác như xe sang, đồ hiệu đắt tiền. Nam ca sĩ Hà thành sở hữu chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đỏ được anh "tậu" vào năm 2017. Chiếc xe này trị giá lên tới 16 tỷ đồng. Trước đó, anh từng sở hữu nhiều chiếc xe có giá trị khủng như: Range Rover Evoque (gần 8 tỷ đồng), Mercedes-Benz S400 (gần 4 tỷ đồng)...

Tác giả: PV

Nguồn tin: Thanh niên Việt