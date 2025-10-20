Nam ca sĩ mua cả khách sạn mặt tiền TP.HCM làm nhà: “Tôi như ông vua”

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Dương Ngọc Thái đã chia sẻ về vợ mình là ca sĩ Triệu Ái Vy.

Dương Ngọc Thái

Anh nói: “Vợ tôi mất 4 năm làm dâu mới được ra ở riêng. Ngày đó mới cưới nhau, tôi đi hát suốt, một tháng chỉ về nhà vài lần trong tình trạng say xỉn. Thành ra cứ hôm nào tôi bể show phải ở nhà là vợ vui lắm dù không nói ra.

Tôi nói thật, tôi như ông vua vậy vì có đến hai người phụ nữ lo lắng cho tôi là mẹ tôi và vợ tôi.

Vì thế nên đến giờ, tôi muốn bù đắp lại cho vợ tôi suốt quãng thời gian 4 năm đó. Suốt 4 năm đó, vợ tôi không nói ra mà cứ âm thầm chịu đựng. Tới giờ tôi phải bù đắp lại hết những chịu đựng, hi sinh của vợ tôi.

Ngày đó tôi thực sự là trai hư, kiếm được vợ đảm là duyên nợ. Nói trai hư không phải tôi quậy phá, hư hỏng gì, chỉ là tôi đi chơi nhiều, ít khi về nhà. Tôi có nhiều bạn bè nên bị cuốn vào các cuộc ăn nhậu, thâu đêm suốt sáng, cứ về tới nhà là say xỉn.

Vợ tôi đau khổ suốt 4 năm trời khi tôi đi chơi suốt như vậy, phải nuôi con một mình. Tới năm 2017, khi đứa con thứ hai chào đời thì tôi thay đổi. Mỗi đứa con là một cột mốc với tôi”.

Triệu Ái Vy nói thêm: “Chồng tôi thay đổi vì hôm tôi sinh anh ấy vào phòng sinh với tôi và chứng kiến tôi đau đớn, sinh nở thế nào. Bởi vậy tôi mới nói, các ông chồng nên cùng vợ vào phòng sinh để chứng kiến vợ mình sinh nở ra sao.

Chồng tôi vào thấy tôi đau một cách quằn quại, thấy con sinh ra rồi mới thấy vĩ đại thế nào. Người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, thay đổi mọi thứ trong cuộc sống.

Tôi sinh đứa con thứ hai bên nước ngoài nên không có bố mẹ ruột ở bên nên cũng buồn. Vợ chồng tôi chỉ ở lại một tháng thôi là bay về Việt Nam liền. Tôi không hiểu sao lúc đó mình có thể vượt qua được trống vắng, cô đơn.

Tôi sinh con năm 24 tuổi, ở tuổi còn đang bận chơi, bận bạn bè. Vậy mà tôi phải từ bỏ hết để ngồi một mình trong phòng ôm con, chăm con, không một ai ở bên tôi hết”.

Hiện tại, Dương Ngọc Thái sống cùng vợ trong nhà mặt tiền 6 tầng rộng lớn tại TP.HCM. Anh chia sẻ mình mua cả một khách sạn về làm nhà.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn