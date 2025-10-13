Nam ca sĩ hạng A hết thời “ăn bám” Ngân 98 là ai?

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Thông tin này ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Ngân 98 vốn là gương mặt nổi tiếng thị phi, nhiều lần gây chú ý vì phát ngôn, phong cách gợi cảm và chuyện tình cảm với ca sĩ Lương Bằng Quang.

Lương Bằng Quang và Ngân 98

Trước khi trở thành cái tên gắn liền với Ngân 98, Lương Bằng Quang từng là một nghệ sĩ hạng A của làng nhạc Việt. Sinh năm 1982, Lương Bằng Quang là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong giai đoạn 2000-2010. Lương Bằng Quang từng ba lần được vinh danh ở Làn Sóng Xanh với hạng mục Nhạc sĩ được yêu thích, sở hữu hàng loạt sáng tác nổi tiếng như Đôi Chân Thiên Thần (Lam Trường thể hiện), Đừng Làm Nỗi Đau Thêm Dài, Chờ Đợi Quá Khứ, Chính Em, Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỉ Niệm... Anh cũng từng giành giải Ca khúc được yêu thích do khán giả bình chọn tại chương trình Bài hát Việt - một sân chơi âm nhạc uy tín thời bấy giờ.

Ở thời đỉnh cao, Lương Bằng Quang được đánh giá là nhạc sĩ trẻ tài năng, có gu hiện đại và góp phần định hình xu hướng nhạc Việt đầu những năm 2000s. Tuy nhiên, từ năm 2007, Lương Bằng Quang dần rút lui khỏi sân khấu, tập trung cho việc dạy nhạc và quản lý phòng thu cá nhân. Cũng từ đây, cái tên Lương Bằng Quang không còn được nhắc đến trong những bảng xếp hạng âm nhạc, thay vào đó là các thông tin đời tư gây chú ý.

Năm 2019, Lương Bằng Quang công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt

Năm 2019, Lương Bằng Quang công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Cùng thời điểm, chuyện tình cảm của Lương Bằng Quang với hot girl Ngân 98 (kém 16 tuổi) bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi công khai yêu nhau vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì loạt phát ngôn, hành động gây sốc. Tháng 7/2024, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 hầu như không tách rời

Trong thời gian bên nhau, Lương Bằng Quang và Ngân 98 hầu như không tách rời. Từ việc đi diễn, livestream, quay vlog đến tham gia các sự kiện, cả hai luôn đồng hành. Khi Ngân 98 bắt đầu chuyển hướng kinh doanh và hoạt động DJ, Lương Bằng Quang trở thành người đứng sau hỗ trợ, quản lý và cùng tham gia sản xuất nội dung đăng trên mạng xã hội. Lương Bằng Quang tháp tùng Ngân 98 đi diễn DJ ở mọi sân khấu.

Lương Bằng Quang bị cư dân mạng đàm tiếu là "sao hết thời ăn bám" Ngân 98

Nhiều năm qua, Lương Bằng Quang gần như không ra sản phẩm âm nhạc mới, trong khi Ngân 98 duy trì việc biểu diễn DJ và kinh doanh online. Vì điều này, Lương Bằng Quang bị cư dân mạng đàm tiếu là "sao hết thời ăn bám" Ngân 98. Đứng trước tranh cãi trái chiều, Lương Bằng Quang không ngại ngùng việc trợ giúp Ngân 98 trong cuộc sống và công việc. Giữa thời điểm Ngân 98 bị bắt tạm giam, dư luận một lần nữa gọi tên Lương Bằng Quang - người từng được xem là biểu tượng nhạc Việt đầu 2000s. Hiện tại, khi Ngân 98 vướng vòng lao lý, khán giả càng quan tâm động thái tiếp theo của Lương Bằng Quang.

Tác giả: Tuyết Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn