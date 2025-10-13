Nam ca sĩ trẻ bị bắn tử vong khi đang lái xe

Thông tin đau buồn này được tờ Reporte Indigo đưa tin vào ngày 11/10 và được chương trình HOY xác nhận chính thức. Đại diện ban tổ chức chia sẻ:

"Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của người bạn, đồng nghiệp Fede Dorcaz. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, bố mẹ và bạn gái của anh ấy. Fede để lại khoảng trống lớn trong đội ngũ của chúng tôi. Kỷ niệm và niềm đam mê của anh sẽ luôn là nguồn cảm hứng".

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Fede Dorcaz khiến khán giả bàng hoàng. (Ảnh: @fededorcaz)

Theo CNN Mexico, vụ việc xảy ra vào ngày 9/10 (giờ địa phương). Báo cáo từ Sở An ninh Công dân Mexico City cho biết Fede Dorcaz bị bắn nhiều phát đạn khi đang lái xe gần khu vực Miguel Hidalgo ở phía tây thành phố Mexico. Nhân chứng cho hay, hai nghi phạm đi xe mô tô đã nổ súng vào chiếc xe của Dorcaz rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nam ca sĩ được xác định tử vong tại chỗ.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa xác định được động cơ của vụ án. Truyền thông địa phương nhận định đây có thể là một vụ cướp bất thành, nhưng cũng không loại trừ khả năng tấn công có chủ đích.

Cái chết của Fede Dorcaz xảy ra chỉ vài ngày trước khi anh ra mắt trong một chương trình thực tế, nơi anh được ghép đôi với nữ ca sĩ Mariana Ávila, bạn gái của anh ngoài đời. Cặp đôi được xem là điểm nhấn hứa hẹn của mùa giải mới.

Fede Dorcaz sinh năm 1996 tại Argentina. Từ nhỏ, anh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và yêu thích thể thao. Fede theo đuổi nghề người mẫu, ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 18 và từng trình diễn tại Tây Ban Nha, Ý và Mỹ.

Năm 2017, anh ra mắt single đầu tay Kuliyuki, đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp ca hát với phong cách pop - urban. Sau đó, Fede phát triển phong cách lãng mạn và năng lượng trên sân khấu, vẫn tích cực ra mắt sản phẩm âm nhạc và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trong năm 2024–2025.

Sự ra đi đột ngột của Fede Dorcaz khiến người hâm mộ và giới nghệ sĩ bàng hoàng và thương tiếc, khi anh vẫn đang ở đỉnh cao tuổi trẻ và sự nghiệp.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h theo vietnamnet.vn, znews.vn)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn