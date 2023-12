Năm 2024, phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cùng chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Các chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2023 đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú dự kiến đạt 5.280.000 lượt, bằng 120% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế là 77.500 lượt, bằng 231% so với năm 2022; doanh thu du lịch dự kiến đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm, Sở Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1439/QĐ.UBND ngày 23/5/2023 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An; Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An và văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định.

Trong năm, Sở đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá du lịch Nghệ An trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và các địa phương trọng điểm về du lịch trên cả nước. Phối hợp với các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2023 với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” tại tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với 03 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch “Một hành trình - bốn địa phương - nhiều trải nghiệm” trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội năm 2023...

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch cũng đã công bố Chiến lược phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Lãnh đạo Sở Du lịch cũng đã báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An

Ngoài ra, Sở cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí và các khu vực tập trung khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, 100% TTHC lĩnh vực du lịch được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2024, ngành du lịch phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã đưa ra các giải pháp để cùng góp sức thực hiện thành công mục tiêu ngành du lịch đặt ra trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả ngành Du lịch tỉnh nhà đạt được trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Ngày 15/11/2023, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó định hướng phát triển du lịch Nghệ An theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2030, du lịch cở bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hoá xứ Nghệ. Năm 2024, được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Du lịch cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng, làm tốt công tác dự báo, đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển du lịch Nghệ An đến 2030 tầm nhìn 2035; các giải pháp phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch nhằm khai thác có hiệu quả thị trường khách nội địa, quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước nhằm gắn Nghệ An vào chuỗi các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng để thu hút khách và nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Nghệ An.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hỗ trợ công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, phát triển các ứng dụng du lịch thông minh hỗ trợ doanh nghiệp và phục vụ khách du lịch.

Phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Sở Du lịch cần đa dạng các hình thức truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Nghệ An trên các nền tảng số, trang website, nền tảng mạng xã hội ; xây dựng được sản phẩm du lịch đặc sắc; tăng cường công tác kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú…

Mặt khác, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch thông minh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tập thể và cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 tập thể thuộc Sở Du lịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, có 01 tập thể và 01 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen; 01 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 01 cá nhân được nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An xác định mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An. Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác. Đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 9-10%.Đến năm 2035, Nghệ An trở thành một điểm đến của du lịch Châu Á và Thế giới, một điểm sáng, đi đầu về phát triển kinh tế di sản và du lịch của Việt Nam, phát triển mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng cao để nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 10-12%.Đối với các chỉ tiêu phát triển du lịch Nghệ An, phấn đấu tổng khách du lịch khoảng 12,0-13,0 triệu lượt vào năm 2030, đạt khoảng 18,0 -20,0 triệu lượt vào năm 2035. Trong đó, khách quốc tế khoảng 0,8-1,0 triệu lượt vào năm 2030, 1,0-1,2 triệu lượt vào năm 2035; khách nội địa khoảng 11,2-12,0 triệu lượt vào năm 2030, khoảng 17,0- 18,8 triệu lượt vào năm 2035. Doanh thu từ các dịch vụ du lịch khoảng 25-30 nghìn tỷ đồng vào năm 2030, đạt khoảng 40-45 nghìn tỷ đồng vào năm 2035. Tổng số lao động trong Ngành du lịch từ 20-22 nghìn người vào năm 2030, 22-25 nghìn người vào năm 2035.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn