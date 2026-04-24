Sang Thái chơi lễ Songkran, cô gái Trung Quốc bị lừa bán sang Myanmar

Hình ảnh nạn nhân được lưu hành trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, nữ sinh, được xác định là “Tiểu Dương”, sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở Quảng Đông, bị một băng nhóm lừa đảo buôn người đưa sang Myanmar khi đang trên đường du lịch Thái Lan dịp Songkran.

Gia đình nạn nhân đã chuyển khoảng 30.000 USD tiền chuộc, nhưng cô vẫn chưa được thả khi nhóm này liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn.

Giới chức Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ việc, theo Sin Chew Daily.

Tiểu Dương được cho là bay từ sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu) đến Thái Lan vào ngày 10/4. Cô dự định đi du lịch ngắn ngày và trở về vào 15/4.

Tuy nhiên, Tiểu Dương đã không gặp được người bạn mời mình sang, mà thay vào đó bị một người lạ đưa đi. Hai ngày sau, cô bị đưa tới khu vực đèo Tam Pagodas (gần biên giới Myanmar), nghi bị bán cho một đường dây lừa đảo.

Một người bạn của Tiểu Dương phát hiện sự bất thường khi cô mất liên lạc, sau đó đã liên hệ với cha cô. Người cha liên tục gọi điện nhưng không thể kết nối.

Ngày 13/4, một người đàn ông liên lạc với cha Tiểu Dương, nói rằng đã “mua” cô với giá khoảng 30.000 USD. Người này yêu cầu gia đình trả tiền chuộc và dọa làm hại nạn nhân nếu người nhà cô báo cảnh sát.

Cha của Tiểu Dương sau đó đã xoay đủ tiền và chuyển khoản ngay trong ngày. Tuy nhiên, dù phía bên kia hứa sẽ thả người sau khi nhận tiền, việc trả tự do vẫn bị trì hoãn nhiều lần.

Người liên lạc viện dẫn các lý do như đóng đường dịp Songkran hoặc thủ tục hành chính để giải thích cho sự chậm trễ.

Tính đến ngày 22/4, người liên lạc nói với gia đình rằng Tiểu Dương vẫn chưa thể rời khỏi nơi bị giam giữ. Theo Sin Chew Daily, cô vẫn có thể liên lạc với gia đình qua điện thoại di động, nhưng tình trạng thực tế vẫn chưa rõ.

Gia đình Tiểu Dương đã trình báo vụ việc với cảnh sát vào ngày 14/4 và cuộc điều tra đang được tiến hành. Trường đại học của cô cũng đã liên hệ với cơ quan công an và ngành giáo dục tỉnh Quảng Đông để nhờ hỗ trợ.

Tác giả: Ngân Anh

