Mỹ trừng phạt thượng nghị sĩ và 28 tổ chức, cá nhân Campuchia 'lừa đảo người Mỹ'

Thiết bị được sử dụng tại một trung tâm lừa đảo ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) - Ảnh: AP

Ngày 23-4 giờ địa phương, Bộ Tài chính Mỹ công bố thông cáo báo chí cho biết áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Kok An của Campuchia và 28 cá nhân, tổ chức vì liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở khu vực Đông Nam Á.

Trong thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Thượng nghị sĩ Kok An "đang kiểm soát các trung tâm lừa đảo trên khắp nước này (Campuchia)".

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) cáo buộc các đối tượng trong mạng lưới nói trên đã lừa đảo hàng triệu USD từ các nạn nhân người Mỹ. Chính phủ Mỹ ước tính công dân của họ đã mất ít nhất 10 tỉ USD trong năm 2024 do các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á.

Bằng cách lợi dụng tình bạn hoặc các mối quan hệ tình cảm, các trung tâm lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền dưới dạng tài sản kỹ thuật số và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Trong một số trường hợp, những cá nhân thực hiện các vụ lừa đảo này lại chính là nạn nhân của nạn buôn người và bị cưỡng bức thực hiện các hành vi bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: "Loại bỏ lừa đảo là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào những kẻ lừa đảo và các trung tâm lừa đảo".

Song song với các lệnh trừng phạt, Lực lượng Truy quét trung tâm lừa đảo Mỹ (Scam Center Strike Force) đã công bố cáo buộc 2 cá nhân điều hành một đường dây lừa đảo ở Myanmar và đang cố gắng thành lập đường dây tương tự ở Campuchia.

Hiện Thượng nghị sĩ Kok An chưa lên tiếng về lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo TTXVN, ngày 23-4, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ra chỉ thị nghiêm khắc yêu cầu cơ quan chức năng và lực lượng liên quan tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở quốc gia Đông Nam Á này.

"Luật đã được ban hành, cần phải thực thi nghiêm túc và hiệu quả, không nương tay và không có ngoại lệ, nghĩa là không dừng lại ở dịp Tết cổ truyền Khmer như một số ý kiến", Thủ tướng Manet nêu rõ.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ ngày 3 đến 20-4, lực lượng chức năng Campuchia đã kiểm tra, phát hiện 2.696 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, xử lý 21.159 đối tượng liên quan. Trong đó ghi nhận 1.045 tụ điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương khác như tỉnh Takeo (1.108 tụ điểm), Kratie (345), Preah Sihanouk (83).

Chính phủ Campuchia cũng đang siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú tập trung, bao gồm khách sạn, chung cư, khu đô thị và các loại hình cơ sở tương tự, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để che giấu hoạt động phạm pháp.

Theo quy định mới ban hành từ đầu năm 2026, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt tiền ở mức cao và xử lý hình sự trong trường hợp nghiêm trọng.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn