Giả mạo giấy tờ nhà đất của chị gái để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giáp Thị Phương Dung (SN 1983, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan vụ án, bị cáo Vũ Thị Liên (SN 1967, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội; là công chứng viên) cũng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Giáp Thị Phương Dung tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Giáp Thị Phương Dung từng làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng ở Hà Nội. Đến tháng 6/2021, Dung nghỉ việc, chuyển sang kinh doanh tự do. Do làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ, bị cáo nảy sinh ý định sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2021, Dung quen biết anh Nguyễn Văn D. Qua nhiều lần vay tiền, bị cáo biết anh D. có điều kiện kinh tế. Đến khoảng tháng 9/2022, Dung biết vợ chồng chị gái mình sở hữu một căn chung cư tại phường Hoàng Mai, Hà Nội và đang cho thuê.

Dung đã sử dụng thông tin cá nhân của chị gái, thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Sau đó, bị cáo giới thiệu với anh D. về việc có nhu cầu chuyển nhượng căn hộ này.

Bị cáo đưa cho anh D. xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và dẫn đi xem nhà. Tin tưởng, anh D. đồng ý mua căn hộ với giá 2 tỉ đồng.

Tiếp đó, Dung xin mẫu hợp đồng ủy quyền của một văn phòng công chứng, tự soạn thảo nội dung thể hiện việc được vợ chồng chị gái toàn quyền định đoạt căn hộ, đồng thời giả mạo chữ ký của họ trên hợp đồng.

Dung gửi hợp đồng ủy quyền này đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ để làm thủ tục. Bị cáo Vũ Thị Liên đã tiếp nhận, xem xét và ký chứng nhận.

Ngày 28/10/2022, Dung và anh D. đến Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ ký hợp đồng mua bán căn hộ, được công chứng viên xác nhận. Sau đó, anh D. chuyển 1,7 tỉ đồng vào tài khoản của Dung; số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn tất thủ tục sang tên.

Đến tháng 2/2023, khi anh D. làm thủ tục sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội số 4), mới phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả.

Anh D. yêu cầu Dung hoàn trả 1,7 tỉ đồng tiền mua nhà và 2,6 tỉ đồng tiền vay trước đó. Do không được trả lại nên anh D. đã tố giác hành vi của Dung tới cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dung đã nộp 4,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho anh D. Nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Dung.

Ngoài vụ việc trên, Dung còn bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Xuân L. Bị cáo tự giới thiệu là Giám đốc ngân hàng, tạo lòng tin bằng việc tặng quà.

Tháng 9/2022, Dung hỏi vay chị L. 5 tỉ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Để tạo niềm tin, bị cáo tiếp tục làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Thanh Xuân (cũ) cùng hợp đồng ủy quyền để thế chấp.

Tin tưởng, chị L. cho vay 2,2 tỉ đồng. Ngày 4/10/2022, Dung trả lại 1 tỉ đồng, sau đó vay thêm 800 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định, Giáp Thị Phương Dung đã chiếm đoạt tổng cộng 3,7 tỉ đồng của 2 bị hại, đồng thời sử dụng trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua việc làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với bị cáo Vũ Thị Liên, cáo trạng nêu rõ đã thiếu trách nhiệm trong hoạt động công chứng, không trực tiếp chứng kiến việc ký kết hợp đồng ủy quyền. Sự buông lỏng này tạo điều kiện để Dung giả mạo chữ ký, chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng của anh D.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo Liên vắng mặt do lý do sức khỏe. Do vậy, TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và các bên liên quan.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: baovephapluat.vn