Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ làm 'Lễ vượt qua' trái phép, công an điều tra nghi vấn lừa đảo

Ông Cường, người được cho là đứng đầu nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"tại Quảng Trị làm việc với cơ quan công an - Ảnh: T.G.

Ngày 19-4, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Theo đó, người đứng đầu nhóm này là Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh). Dưới Cường có 7 người hỗ trợ cùng 41 người khác bị lôi kéo tham gia.

Đầu tháng 4 vừa qua, Cường tổ chức "Lễ vượt qua" cho nhiều người gia nhập vào "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh. Ngay thời điểm tổ chức lễ, công an tỉnh đã tổ chức lực lượng ập vào kiểm tra.

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" này do Cường làm chấp sự (ký hiệu là CS); dưới Cường có người quản lý khu vực (ký hiệu là Q); quản lý hội nhóm trong gia đình (ký hiệu là K) và dưới cùng là tín đồ tham gia sinh hoạt.

Theo khai nhận, nhóm này thường nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, sau đó sử dụng tài liệu, video tuyên truyền nhằm lôi kéo tín đồ tham gia.

Cường cùng các thành viên cũng đã thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan công an, từ những tài liệu thu giữ cho thấy hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập hồ sơ tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "hành nghề mê tín, dị đoan" của những người liên quan.

Tổ chức này có tên đầy đủ là "Hội thánh Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới", có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.

Quá trình hoạt động, tổ chức này bộc lộ nhiều biểu hiện tiêu cực như tuyên truyền từ bỏ phong tục thờ cúng tổ tiên; sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền để chi phối tinh thần; yêu cầu đóng góp tài chính không minh bạch; có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi…

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ