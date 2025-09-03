Mỹ tấn công tàu chở ma túy từ Venezuela khiến 11 người thiệt mạng

Hình ảnh được Nhà Trắng công bố về chiếc tàu chở ma túy từ Venezuela

“Vài phút trước thôi, chúng tôi vừa mới bắn hạ… một con tàu chở ma túy. Và vẫn còn nhiều tàu như vậy nữa”, Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết thêm, rất nhiều ma túy đang tràn vào Mỹ.

Sau đó, Tổng thống Trump đã sử dụng mạng xã hội Truth Social để cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch mà ông cho biết đã diễn ra vào sáng 2-9.

“Cuộc tấn công diễn ra khi những kẻ khủng bố đang ở trên vùng biển quốc tế để vận chuyển ma túy bất hợp pháp, hướng đến Mỹ”, ông cho hay, “Cuộc tấn công đã khiến 11 tên khủng bố thiệt mạng. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong cuộc tấn công này... Xin hãy coi đây là lời cảnh báo cho bất kỳ ai đang nghĩ đến việc đưa ma túy vào Mỹ. HÃY CẨN THẬN!”.

Ông Trump cho biết những đối tượng thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Mỹ hôm 2-9 là thành viên của Tren de Aragua, nhóm tội phạm khét tiếng nhất Venezuela.

Động thái nêu trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự giữa quân đội Venezuela và Mỹ sau khi Mỹ điều tàu chiến và lính thủy đánh bộ đến khu vực Caribe vào tháng trước.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: anninhthudo.vn