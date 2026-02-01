Mỹ: Nổ súng tại trường đại học, 3 người thương vong

Thông báo cho biết khuôn viên trường đã bị phong tỏa từ 21h15 ngày 12/2 (tức 9h15 13/2 theo giờ Việt Nam), sau khi nhận được báo cáo về một vụ việc trong một căn hộ tại khu nhà ở sinh viên Hugine Suites.

Đại học bang Nam Carolina cho biết ban lãnh đạo trường vẫn chưa xác nhận danh tính của các nạn nhân hoặc tình trạng của người bị thương; đồng thời không cho biết liệu có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ nổ súng hay không. Tuy nhiên, thông báo cho biết các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang hỗ trợ trường đại học "tuần tra trong và xung quanh khuôn viên trường."

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công trường học ở Mỹ, nơi các nỗ lực hạn chế quyền tiếp cận vũ khí đang vấp phải bế tắc chính trị.

Tác giả: Đài Trang

Nguồn tin: baotintuc.vn