Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh chọn cuộc sống kín tiếng hơn nhưng vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong showbiz Việt. Những năm gần đây, cô liên tục gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng quyến rũ, vóc dáng nóng bỏng cùng cuộc sống ổn định của một mẹ đơn thân thành công.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh tiếp tục “đốt mắt” người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh diện bikini đỏ nổi bật bên hồ bơi. Trong loạt ảnh, nữ nghệ sĩ khoe thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái cuốn hút. Dù đã bước sang tuổi U40 và trải qua sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Trương Quỳnh Anh còn được khen ngày càng mặn mà sau biến cố hôn nhân. Nhiều người nhận xét cô mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, tự tin và độc lập. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, tập luyện thể thao và chăm sóc con trai.

Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh tập trung cho công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Bên cạnh việc tham gia phim ảnh, ca hát, cô còn lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực chay. Nữ nghệ sĩ hiện là người sáng lập thương hiệu mô hình nhà hàng, cà phê chay theo phong cách hiện đại tại quận 1 cũ, TP.HCM.

Không gian quán được thiết kế theo hướng gần gũi thiên nhiên, mang màu sắc thiền và chữa lành. Nhà hàng tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, sở hữu diện tích khá lớn và được đầu tư chỉn chu từ nội thất đến thực đơn. Trương Quỳnh Anh mong muốn lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh thông qua thương hiệu ẩm thực của mình.

Hiện tại, mỹ nhân 8X vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng chăm sóc con trai. Bé Sushi được nhận xét càng lớn càng điển trai, tình cảm và là động lực lớn nhất của Trương Quỳnh Anh. Dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và xây dựng cuộc sống riêng đầy màu sắc.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Thanh niên viên