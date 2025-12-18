Bắt ổ lừa đảo ở Campuchia giả danh luật sư lừa 1.000 tỉ đồng của người Việt

Nguyễn Tiến Thiết - nghi phạm cầm đầu ổ lừa đảo có trụ sở tại Campuchia chuyên giả danh luật sư, công ty luật để lừa đảo hàng trăm người dân với số tiền lên đến 1.000 tỉ đồng - Ảnh: T.G

Ngày 17-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát hình sự thuộc đơn vị này vừa phá thành công chuyên án lừa đảo xuyên biên giới với số tiền lừa đảo ước tính 1.000 tỉ đồng.

Người được xác định cầm đầu ổ lừa đảo này là Nguyễn Tiến Thiết (còn gọi là Hải), 33 tuổi, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngoài Thiết, 13 người khác cùng băng nhóm đã bị bắt gồm: Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (cùng trú Nghệ An); Trần Thùy Trang (trú Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc, Hoàng Linh (trú Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (trú Lâm Đồng); Trần Văn Huy (trú Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (trú An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (trú Tây Ninh); Mai Thị Tiến (trú Hà Tĩnh).

Riêng đối với Nguyễn Thị Tú Anh do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia sau khi nhận nhiều thông tin tố giác.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm lừa đảo này thường giả danh luật sư, công ty luật nhận hỗ trợ những nạn nhân từng bị lừa đảo qua mạng để lấy lại tiền đã bị lừa.

Sau đó, nhóm đưa ra các lý do để những người nói trên nộp tiền "phí thu hồi" vào các tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp rồi chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) triển khai 5 tổ công tác, truy bắt khi những người trong nhóm lừa đảo này nhập cảnh về Việt Nam.

Quá trình truy bắt, một số nghi phạm đã thuê xe ô tô để bỏ trốn về sân bay Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với công an địa phương truy đuổi, bắt giữ.

Theo ước tính ban đầu, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỉ đồng. Cơ quan chức năng hiện đã thu hồi số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt những người có liên quan và kêu gọi những nghi phạm đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.

