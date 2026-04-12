Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm, xuất hiện các chuyến bay bổ sung từ Tehran

Theo hãng thông tấn Fars, hơn 15 giờ đã trôi qua kể từ khi bắt đầu đàm phán và "các cuộc thảo luận ở cấp chuyên gia vẫn đang tiếp diễn tại khách sạn Serena" tại thủ đô Islamabad - Pakistan.

Phía Iran xác nhận các nhóm kỹ thuật từ cả hai phía đang trao đổi văn bản chuyên môn. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bất chấp những khác biệt còn lại.

Chính phủ Iran cho biết các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong ngày 12-4 sau một thời gian nghỉ ngắn. Dưới sự thúc đẩy của nước chủ nhà Pakistan, hai bên đã nhất trí cần có thêm các phiên thảo luận bổ sung để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về cả kỹ thuật lẫn chính trị.

Cảnh sát đi ngang qua tấm bảng thông tin về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bên ngoài trung tâm báo chí ở Islamabad - Pakistan ngày 11-4. Ảnh: AP

Vấn đề cấp bách nhất được phía Iran nêu lên là việc thiết lập một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Lebanon - yêu cầu mà Tehran cho rằng đến nay vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Phía Iran khẳng định trách nhiệm gây sức ép để Israel giữ lời hứa hoàn toàn thuộc về phía Mỹ. Suốt các phiên làm việc, các đại diện của Tehran luôn đặt vấn đề này lên bàn đàm phán một cách rất quyết liệt.

Ngược lại, phía Mỹ khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Phía Iran cho rằng các yêu cầu của Mỹ là "quá đáng".

Để tháo gỡ bế tắc, Pakistan đã đưa ra đề xuất quan trọng về việc điều phối hàng hải và thiết lập các đội tuần tra chung tại eo biển này.

Trong khi đó, phóng viên kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin từ hiện trường vào lúc 4 giờ sáng (giờ địa phương), mô tả đây là một cuộc "đàm phán marathon" với quy mô chưa từng có kể từ cuộc cách mạng năm 1979 ở Iran.

Khác với các cuộc đàm phán hạt nhân năm 2015 vốn chỉ dừng lại ở cấp bộ trưởng ngoại giao, lần này Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trực tiếp đối thoại với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Phóng viên kênh Al Jazeera lưu ý việc các phái đoàn và báo chí tháp tùng chấp nhận làm việc xuyên đêm cho thấy họ muốn tận dụng từng phút giây.

Sự xuất hiện liên tiếp của các chuyến bay bổ sung từ Tehran đến Islamabad trong đêm được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu cho thấy Iran đang huy động thêm các nhân vật chủ chốt để có thể ra quyết định ngay tại chỗ.

Đồng thời, việc có rất ít thông tin bị rò rỉ là điều bất thường, cho thấy tính chất "nhạy cảm và mong manh" của tiến trình này. Hiện chính phủ Pakistan đang áp dụng lệnh phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, nỗ lực thuyết phục cả hai bên về nguyên tắc "cho đi để được nhận lại" nhằm tháo gỡ những rào cản cuối cùng.

Nhận định về tình hình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11-4 xác nhận Mỹ đang tiến hành "các cuộc đàm phán rất sâu rộng" với Iran. Đồng thời, ông lưu ý Mỹ đang xem xét cẩn trọng các bước đi tiếp theo. Tuy vậy, tổng thống Mỹ cho biết ông không bận tâm đến kết quả các cuộc đàm phán Mỹ–Iran tại Pakistan, khẳng định rằng Mỹ đã giành lợi thế sau cuộc chiến. “Việc chúng ta có đạt được thỏa thuận hay không cũng không tạo ra khác biệt gì đối với tôi. Lý do là vì chúng ta đã chiến thắng" - ông Donald Trump nói với các phóng viên, đồng thời giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động