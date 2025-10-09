Bắt tạm giam ông già 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 11 giờ ngày 10/7/2025, Bùi Văn Lợi đang ở phòng trọ của em ruột tại ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang thì Lợi thấy bé Đ.H.N, SN 2015 (nhà ở gần khu trọ) đi vào phòng trọ của Lợi để xin đồ ăn. Lúc này, Lợi nảy sinh ý định xâm hại bé N.

Bùi Văn Lợi dụ dỗ bé N. đi vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại bé N. Sau đó, Lợi đuổi bé N. về nhà.

Đối tượng Bùi Văn Lợi

Khi về nhà, bé N. đã kể lại cho người thân việc mình vừa bị Lợi xâm hại nên gia đình bé N. đã trình báo sự việc đến Công an xã Kiên Lương.

Ngày 11/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lợi về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên bị can Lợi đã bỏ trốn.

Sau thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ được Lợi khi y đang lẩn trốn tại khu vực phường Hà Tiên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Ánh



Nguồn tin: Báo VOV