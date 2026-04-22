Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gia hạn ngừng bắn với Iran ngay trước hạn chót. Ảnh minh hoạ Reuters.

Theo ông Trump, động thái này được thực hiện theo đề nghị của phía trung gian Pakistan, trong đó có Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội Asim Munir. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì phong tỏa, đồng thời giữ trạng thái sẵn sàng chiến đấu, song sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Iran hoàn tất đề xuất và các cuộc thảo luận đi đến kết luận.

Đáng chú ý, tuyên bố của ông Trump không nêu thời hạn cụ thể, cho thấy việc gia hạn mang tính mở từ phía Mỹ. Tuy nhiên, phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức. Hãng tin tức Tasnim của Iran cho biết lập trường của Tehran sẽ được công bố trong thời gian tới.

Quyết định gia hạn ngừng bắn được xem là bước ngoặt bất ngờ, khi chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Trump vẫn phản đối kéo dài thỏa thuận và cảnh báo Iran rằng thời gian đang cạn dần trước khi Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Sự thay đổi lập trường diễn ra trong bối cảnh các quan chức Iran lên án mạnh mẽ việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, coi đây là hành động gây hấn và làm gia tăng nghi ngờ về khả năng tham gia các cuộc đàm phán dự kiến tổ chức tại Islamabad.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích biện pháp phong tỏa là “hành động chiến tranh” và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Ông khẳng định Iran có đủ năng lực để vô hiệu hóa các hạn chế, bảo vệ lợi ích quốc gia và chống lại các sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ sự cảm ơn đối với quyết định của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Islamabad sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Ông bày tỏ hy vọng hai bên sẽ duy trì lệnh ngừng bắn và đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại thủ đô Pakistan.

Dù lệnh ngừng bắn được gia hạn, triển vọng đưa Iran trở lại bàn đàm phán vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh phong tỏa hải quân vẫn được duy trì. Đây được xem là một trong những điểm nghẽn lớn trong tiến trình ngoại giao hiện nay.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân