Iran mở cửa eo biển Hormuz

Ria Novosti dẫn thông báo hôm nay (17/4) của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận “việc lưu thông của tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz sẽ thông suốt trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn (ở Lebanon) trên tuyến hàng hải do Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran thông báo”.

Iran xác nhận mở cửa eo biển Hormuz. Ảnh: GettyImages

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 17/4. Đây được xem là bước đệm để hai bên hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Lebanon và Israel đều xác nhận lệnh ngừng bắn. Phong trào Hezbollah, lực lượng trực tiếp chiến đấu với Israel và là đồng minh quan trọng của Iran, cũng thông báo tuân thủ thỏa thuận này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết giới chức nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn hoàn toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social cũng xác nhận Iran đã mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và sẵn sàng cho việc “lưu thông hoàn toàn”.

Eo biển Hormuz, rộng 34 km, nằm giữa Iran và Oman, lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương, là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Tuyến hàng hải này từng bị phong tỏa sau khi Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026.

Trong diễn biến liên quan, theo nguồn tin của Axios, phái đoàn Mỹ gồm Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner đã có các cuộc trao đổi hiệu quả với Iran, qua cả điện thoại và các kênh liên lạc bí mật, từng bước tiến gần hơn tới một thỏa thuận.

Cùng chiều hướng tích cực, nguồn tin từ Pakistan nói với Reuters rằng các tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran có thể sớm dẫn tới một thỏa thuận. Theo đó, hai bên dự kiến sẽ ký một bản ghi nhớ trong thời gian gần, trước khi tiến tới thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày; về cơ bản đã đạt đồng thuận về nguyên tắc, còn các chi tiết sẽ tiếp tục được thảo luận.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.com.vn