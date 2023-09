Mức án cho PCT hội Chữ thập đỏ huyện, xã vụ lợi tiền hỗ trợ lũ lụt

Ngày 12/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lô Thị Minh Nhàn, SN 1982, nguyên Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Lô Thị Soa, SN 1990, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, vào ngày 1/10/2022 và rạng sáng 2/10/2022 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra lũ ống, lũ quét gây ảnh hưởng nặng nề về sức khoẻ và tài sản của người dân, cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Sau khi thiên tai xảy ra, huyện Kỳ Sơn nhận được nhiều đóng góp của các cá nhân, tổ chức, trong và ngoài tỉnh trong đó có công ty TNHH Đ.N.

Trong quá trình tiếp nhận phân phối nguồn tiền hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai của công ty TNHH Đ.N, Lô Thị Minh Nhàn, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn, Lô Thị Soa, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tà Cạ được giao là lập, tổng hợp danh sách, làm phiếu phát cho người dân xã Tà Cạ đến nhận tiền cứu trợ. Khi phát hiện 17 hộ gia đình có tên trong 2 danh sách bị trùng thì cả 2 đã bàn bạc thống nhất người nhà nhận hộ, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân, gây thiệt hại 37 triệu đồng.

Soa và Nhàn khai nhận hành vi phạm tội của minh tại phiên toà.

Lô Thị Minh Nhàn vụ lợi số tiền 18,5 triệu đồng, Lô Thị Soa vụ lợi số tiền 12 triệu đồng, số tiền 6,5 triệu đồng các bị cáo dùng để cảm ơn những người đứng ra nhận hộ và những người tham gia buổi trao quà.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nhàn và Soa là trái quy định của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyên hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Nhàn khai nhận mục đích của hành vi nhờ người đứng ra nhận hộ tiền hỗ trợ lũ quét là để trang trải các hoạt động của hội. Các bị cáo khai đã nhận thức được hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi, đồng thời đưa ra nhiều tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt.

Với vai trò là người khởi xướng, bị cáo Lô Thị Minh Nhàn bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Tòa tuyên phạt bị cáo Lô Thị Soa 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng.

