Hotgirl phố núi bật khóc khi nhận mức án 20 năm tù

Ngày 25/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Châu, SN 1980; Nguyễn Hữu Giáp, SN 1984 và Hồ Minh Tuấn, SN 1979, cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 5/2022, Nguyễn Thị Châu mua 1 bánh heroin mục đích để chia nhỏ bán lẻ kiếm lời và cho chồng sử dụng.

Bị cáo Châu, Tuấn và Giáp khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoảng 9h ngày 8/6/2022, Trương Văn Vỵ, một người khách gọi điện cho Nguyễn Hữu Giáp mua 500.000đồng ma tuý. Giáp liên lạc với Châu mua gói heroin với giá 400.000 đồng để giao cho Vỵ. Khi Vỵ đang sử dụng ma tuý thì bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện. Vỵ khai mua số ma tuý trên của Giáp.

Khoảng 20h ngày 12/6/2022, Hồ Minh Tuấn liên lạc với Châu mua 1 gói ma tuý heroin với giá 300.000đồng. Có được ma tuý, Tuấn đưa về nhà sử dụng 1 ít, số còn lại cất trong ví da của mình. Đến khoảng 8h ngày 13/6/2022, một người đàn ông tên Luyện gọi cho Tuấn hỏi mua 200.000 đồng ma tuý heroin. Luyện đã đưa theo con trai đi lấy ma tuý. Khi con trai của Luyện đang sử dụng ma tuý ở xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp thì bị công an phát hiện. Con trai của Luyện khai nhận số ma tuý hắn sử dụng là mua của Tuấn.

Châu khai nhận mua số ma tuý của một người đàn ông tên Thành với giá 243 triệu đồng.

Ngày 15/6/2022, Nguyễn Hữu Giáp liên hệ với Châu mua 4 gói ma tuý heroin với giá 1,2 triệu đồng về bán cho khách. Một trong những người khách mua ma tuý của Giáp khi sử dụng đã bị công an phát hiện. Họ khai nhận mua ma tuý của Giáp.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được công an đã bắt giữ và khám xét nơi ở của Châu, Tuấn và Giáp. Tại nhà Châu công an phát hiện và thu giữ 114,32g ma tuý heroin và số tiền 5,9 triệu đồng; Công an thu giữ của Tuấn số tiền 1,2 triệu đồng vừa bán ma tuý mà có.

Nguyễn Thị Châu khai nhận nguồn gốc số ma tuý là mua của người đàn ông tên Thành với giá 243 triệu đồng. Châu trả trước cho thành 110 triệu đồng, số còn lại nợ khi nào bán ma tuý xong sẽ trả.

Bị cáo Châu bật khóc khi nhận mức án 20 năm tù.

Tại phiên toà các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nghe mức án 20 năm tù của vị đại diện KSND đề nghị nữ bị cáo Châu bật khóc. Bị cáo Châu xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về nuôi các con nhỏ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Châu 20 năm tù; Nguyễn Hữu Giáp 7 năm tù; Hồ Minh Tuấn 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

