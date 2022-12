Mưa tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan đẹp tựa tiên cảnh

Sáng sớm nay (28/12), do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống dưới âm 1 độ C, xuất hiện mưa tuyết dày. Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 5h sáng và kéo dài suốt 3 tiếng. Hiện nay tuyết vẫn rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800 m đến 3.143 m.

Ông Lưu Minh Hải, Nguyên Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết dạng tuyết bay ở Fansipan hôm nay tương tự với thời điểm tháng 2/2021. Vì vậy dự kiến trong những ngày tiếp theo, mưa tuyết sẽ tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan.

Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Có lẽ bởi sẵn có vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ mà khung cảnh mưa tuyết ở Sa Pa được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp chẳng khác gì trời Âu. Mới đây, trận tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan vào ngày giáp Tết Dương lịch khiến nơi đây như được khoác lên mình chiếc áo choàng trắng đẹp mắt.

Đặc biệt tuyết rơi dày phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan mang dáng dấp chùa Việt cổ, khiến nơi đây càng khoác lên vẻ đẹp huyền hoặc như trong những thước phim cổ trang.

Sáng nay, cáp treo Sun World Fansipan Legend đã đưa những du khách đầu tiên đến với đỉnh Fansipan chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng này.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn