Mua nhà đất kiểm tra kỹ 7 điều này tránh mất giá sau vài năm

Mua một bất động sản không chỉ là chuyện “ưng mắt là xuống tiền”. Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi dọn về ở hoặc chờ bán lại mới phát hiện ngôi nhà có nhiều điểm bất lợi khiến giá trị giảm sút rõ rệt từ vị trí khó tiếp cận, diện tích không hợp lý cho đến phong thủy không phù hợp.

Để tránh những quyết định vội vàng khiến tài sản mất giá theo thời gian, người mua cần cân nhắc kỹ nhiều yếu tố ngay từ đầu. Không chỉ là giấy tờ pháp lý, mà còn là những chi tiết tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lâu dài như thế đất, hướng nhà, môi trường xung quanh và tiềm năng phát triển khu vực.

Phong thủy nhà đất

Phong thủy luôn là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi chọn mua nhà đất, bởi nó có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và tài lộc của gia chủ. Trong một khảo sát của Better Homes & Gardens Real Estate và Asian Real Estate Association of America, 86% người mua Trung Quốc nói phong thủy sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua nhà tương lai và 79% sẵn sàng chi thêm trung bình 16% giá trị để sở hữu căn hộ hợp phong thủy. Điều này cho thấy rằng phong thủy đang dần trở thành yếu tố không thể bỏ qua trong thị trường bất động sản.

Một nghiên cứu tại Đài Loan đăng tải trên GSS Institute với dữ liệu từ 77.624 căn hộ cho thấy: phong thủy xấu có thể khiến giá nhà giảm trung bình 6 – 10%, đặc biệt nghiêm trọng hơn với những bất động sản ở phân khúc cao cấp.

Do đó, khi xem đất, nên tránh những khu vực có địa thế xấu như ngõ cụt, đất nằm gần cống thoát nước hay bị đường lớn đâm thẳng vào – những yếu tố được cho là dễ gây bất ổn trong cuộc sống. Ngoài ra, cây cối trước nhà cũng cần được quan sát kỹ. Cây quá to, che khuất lối đi hoặc khô héo, thiếu sức sống có thể là dấu hiệu phong thủy không tốt, ảnh hưởng đến vượng khí. Quan tâm đến các yếu tố phong thủy ngay từ đầu không chỉ giúp lựa chọn được nơi ở phù hợp mà còn góp phần mang lại sự hanh thông, may mắn cho gia đình về lâu dài.

Chọn nhà diện tích vừa phải, phù hợp tài chính

Không ít người mang tâm lý muốn sở hữu ngôi nhà thật rộng để khẳng định vị thế. Tuy nhiên, trên thực tế, việc lựa chọn diện tích nhà nên dựa vào nhu cầu sinh hoạt và khả năng tài chính của gia đình. Một căn nhà quá lớn không chỉ khiến chi phí mua ban đầu tăng cao mà còn kéo theo hàng loạt khoản tốn kém khác như vay ngân hàng, chi phí bảo trì hay hóa đơn điện nước hàng tháng.

Trong cùng một khu vực, nhà có diện tích nhỏ thường có giá bán dễ tiếp cận hơn so với các căn rộng hoặc căn hộ cao cấp. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho những gia đình có thu nhập trung bình, giúp tiết kiệm ngân sách và dành thêm chi phí cho việc hoàn thiện nội thất, cải thiện chất lượng không gian sống.

Ngoài ra, nhà nhỏ thường dễ dọn dẹp, bảo trì và ít tốn kém hơn trong quá trình sử dụng. Việc thiết kế hợp lý với diện tích vừa đủ không chỉ đảm bảo sự tiện nghi, ấm cúng mà còn tạo điều kiện để gia chủ chăm chút cho cảnh quan, sân vườn. Đây là điều mà nhiều người ngày nay ưu tiên hơn so với việc sở hữu một ngôi nhà rộng nhưng thiếu tính kết nối và hài hòa.

Ưu tiên vị trí có giao thông thuận tiện

Giao thông là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua nhà. Không ai muốn đầu tư một khoản tiền lớn để sống ở nơi hẻo lánh, đường xá gập ghềnh hay khó di chuyển trong mùa mưa gió. Một căn nhà nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối giao thông tốt sẽ mang lại giá trị sống rõ rệt cả về tiện ích hàng ngày lẫn tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Ngoài các tuyến đường lớn dễ đi lại, người mua cũng nên để ý đến hệ thống giao thông công cộng xung quanh như xe buýt, tàu điện, làn đường cho xe đạp hay lối kết nối với cao tốc. Khả năng tiếp cận đa dạng phương tiện giúp gia đình có nhiều lựa chọn hơn khi phương tiện cá nhân gặp sự cố, hoặc thời tiết không thuận lợi.

Những căn hộ nằm gần tuyến metro, đường vành đai hay nút giao trọng điểm thường được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, người lớn tuổi hoặc người làm việc tại khu vực trung tâm. Không chỉ giúp di chuyển dễ dàng hơn, những khu vực này còn có tiềm năng tăng giá cao và dễ dàng thanh khoản khi cần bán lại.

Giao thông thuận tiện còn là "thỏi nam châm" hút các tiện ích như trung tâm thương mại, nhà hàng, văn phòng, siêu thị… về gần nơi ở. Nhờ đó, môi trường sống sẽ ngày càng năng động, sôi động và hiện đại hơn theo thời gian.

Lưu ý đến yếu tố quy hoạch

Quy hoạch khu vực là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và tiềm năng phát triển của bất động sản. Một căn nhà nằm trong khu vực đang được đầu tư mở rộng hạ tầng, xây dựng tuyến đường mới, trường học hay công viên sẽ có khả năng tăng giá trong tương lai.

Ngược lại, nếu khu vực bị quy hoạch cho các công trình như trạm xử lý nước thải, bãi rác, nhà máy... thì không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn làm giảm giá trị bất động sản đáng kể. Chính vì vậy, người mua nên dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch của địa phương, đối chiếu với bản đồ quy hoạch chính thức trước khi quyết định xuống tiền.

Pháp lý rõ ràng

Một trong những nguyên nhân khiến bất động sản mất giá nhanh chóng chính là các vấn đề pháp lý như giấy tờ không đầy đủ, tranh chấp quyền sở hữu hoặc xây dựng trái phép. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sang nhượng sau này mà còn khiến người mua phải gánh thêm chi phí pháp lý hoặc đối mặt với nguy cơ mất trắng tài sản.

Theo báo cáo từ DKRA Vietnam, khoảng 30% giao dịch thứ cấp gặp khó khăn hoặc bị giảm giá trị sau khi mua do người mua bỏ qua bước kiểm tra pháp lý, chẳng hạn như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc giấy phép hoàn công. Vì vậy, kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý của căn nhà là điều bắt buộc để bảo toàn giá trị tài sản và tránh rủi ro về sau.

Chất lượng xây dựng ảnh hưởng đến độ bền và giá trị nhà

Bên cạnh pháp lý, chất lượng thiết kế và vật liệu xây dựng cũng là yếu tố then chốt quyết định giá trị lâu dài của bất động sản. Một ngôi nhà được thi công bằng vật liệu kém chất lượng có thể nhanh chóng xuống cấp, nứt tường, thấm dột hoặc hư hỏng hệ thống điện nước chỉ sau vài năm sử dụng.

Ngoài ra, thiết kế không hợp lý chẳng hạn như thiếu ánh sáng tự nhiên, không gian phân chia lộn xộn, thiếu sự tiện nghi cũng khiến ngôi nhà khó tạo ấn tượng với người mua, từ đó ảnh hưởng đến giá trị thị trường nếu muốn bán lại.

Nội thất – điểm cộng nâng tầm giá trị

Nội thất là yếu tố dễ “gây thiện cảm” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một ngôi nhà được trang bị nội thất hiện đại, bố trí hài hòa, phù hợp với công năng sử dụng không chỉ giúp không gian sống đẹp mắt mà còn có thể nâng giá trị căn nhà lên đáng kể.

Ngược lại, nội thất cũ kỹ, xuống cấp hoặc lỗi thời sẽ khiến người mua e ngại vì phải bỏ thêm chi phí cải tạo. Do đó, nếu có ý định bán nhà trong tương lai, việc đầu tư hợp lý cho nội thất cũng là một cách gia tăng giá trị bất động sản hiệu quả.

