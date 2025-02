Mua MG5 trước Tết: Khách hàng bức xúc vì phải chênh 10 triệu đồng

“Từ lúc đặt cọc đến khi nhận xe là 25 ngày, nhưng điều khiến tôi bức xúc nhất là phải trả thêm 10 triệu đồng tiền chênh nếu muốn nhận xe trước Tết. Khi đó, tôi vô cùng khó chịu, nhưng vì đã sát ngày 23 tháng Chạp và cũng muốn có xe luôn, nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Vì nếu không chịu chi thêm khoản tiền ngoài hợp đồng, nhân viên bán hàng báo là sẽ hủy hợp đồng, trả lại tiền cọc" - anh Ngọc chia sẻ đầy bức xúc.

Lựa chọn MG5 Luxury vì không tìm được xe đã qua sử dụng

Anh Ngọc hiện là chủ một doanh nghiệp tại Hà Nội cho biết, đã dành gần hai tháng tìm kiếm một chiếc sedan cũ với ngân sách dưới 400 triệu đồng. Ban đầu, anh ưu tiên các dòng xe phổ thông có thương hiệu như: Toyota Vios, Hyundai Accent… Tuy nhiên, do không có nhiều kinh nghiệm kiểm tra xe cũ, anh quyết định chuyển hướng sang mua xe mới. Và rồi, chiếc MG5 Luxury đến với anh như một cái duyên.

Anh Ngọc và chiếc MG5 mới của mình

Anh Ngọc cho hay: “Là doanh nghiệp, bên mình phải tối ưu dòng tiền, nên ban đầu mình định mua xe cũ. Những mẫu xe nhắm đến là Vios, Accent… nhưng dù tìm khắp Hà Nội vẫn không thấy chiếc nào ưng ý. Hơn nữa, ngân hàng của mình chỉ duyệt hạn mức vay rất thấp cho xe cũ, nên cuối cùng mình quyết định chuyển sang mua xe mới. Chiếc MG5 Luxury thực tế thuộc phân khúc hạng C, nhưng lại có giá bán ngang với các mẫu sedan hạng B. Tổng chi phí lăn bánh ra biển trắng của xe này là gần 590 triệu".

MG5 Luxury có giá bán "rẻ’’ so với thiết kế và trang bị

Đầu tiên, anh Ngọc lựa chọn chiếc xe này dĩ nhiên vì giá bán của nó phù hợp với điều kiện tài chính của doanh nghiệp bên mình. Thứ 2, xe này sử dụng vào mục đích đi gặp gỡ khách hàng, đi thị trường, vì vậy yếu tố thiết kế lịch sự, đẹp mắt, rộng rãi, nhiều tiện kích công nghệ của chiếc xe này đã thuyết phục tôi xuống tiền lựa chọn. Ban đầu, tôi có ý định lựa chọn phiên bản tầm trung, tuy nhiên sau khi dẫn vợ tôi đến xem, cô ý nhất quyết lựa chọn phiên bản cao nhất "Luxury’.

Anh Ngọc hào hứng chia sẻ: “Phải nói rằng, chiếc xe này sở hữu ngoại hình rất thể thao, mạnh mẽ. Nếu so sánh với các mẫu sedan hạng C cùng phân khúc, MG5 Luxury đẹp không hề thua kém Honda Civic, Mazda 3 hay Hyundai Elantra. Còn xét về giá bán, so với Toyota Vios hay Hyundai Accent, rõ ràng MG5 mang thiết kế ‘ăn chơi’ hơn hẳn. Tôi hiểu rằng vẻ đẹp là cảm quan của mỗi người, nhưng khi hỏi anh em trong công ty, ai cũng đồng ý rằng MG5 trông ấn tượng và cuốn hút hơn hẳn so với các mẫu xe hạng B kia".

"Vì thuộc phân khúc hạng C, xe sở hữu không gian rộng rãi – một yếu tố rất phù hợp với nhu cầu di chuyển của công ty tôi. Mỗi lần đi gặp khách hàng, thường có 4-5 anh em đi cùng, nên sự thoải mái trong khoang cabin là điều rất quan trọng" - anh Ngọc cho biết.

Bên cạnh đó, các tính năng công nghệ trên xe cũng khiến anh Ngọc rất ưng ý. Bản Luxury, được trang bị nhiều tính năng cao cấp. Ngoại thất có đèn LED Projector tự động, camera 360, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện. Nội thất cũng không kém phần hiện đại với cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, màn hình cảm ứng lớn hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng ghế bọc da cao cấp. Những trang bị này khiến mình cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn này.

Hài lòng với xe nhưng bức xúc về cách kinh doanh

Nói đến chất lượng dịch vụ bán hàng, anh Ngọc không giấu được sự hụt hẫng: “Nếu chiếc xe khiến tôi hài lòng bao nhiêu, thì chất lượng dịch vụ bán hàng của hãng lại khiến tôi bức xúc và phật lòng bấy nhiêu. Tôi đặt xe từ đầu tháng 1/2025, chọn màu xám xi măng, và được tư vấn bán hàng cam kết rằng trong 10 ngày, chậm nhất là 15 ngày, tôi sẽ nhận được xe. Tuy nhiên, phải gần 20 ngày sau tôi mới nhận được thông báo xe về.

Lúc đó, tư vấn bán hàng yêu cầu tôi chuyển hết phần tiền đối ứng, tôi cũng làm đầy đủ. Nhưng ngay sau đó, họ lại bắt đầu trì hoãn, nói rằng xe vẫn chưa có hồ sơ, giấy tờ còn nằm trong ngân hàng, phải 1-2 ngày nữa mới lấy về được. Lúc đó đã là ngày 21 tháng Chạp, tôi vô cùng sốt ruột vì còn phải lo đăng ký, đăng kiểm, chờ ngân hàng giải ngân kịp trước Tết. Đỉnh điểm là ngày 22 tháng Chạp, tư vấn bán hàng bất ngờ yêu cầu tôi chuyển thêm 10 triệu đồng thì mới giao xe, với lý do đây là màu hiếm, có nhiều khách muốn lấy ngay. Nếu tôi không đồng ý, đại lý sẽ hủy hợp đồng và trả lại toàn bộ số tiền tôi đã thanh toán. Thực sự, cảm giác lúc đó vô cùng bức xúc và khó chịu".

“Tôi đã từng có ý định bỏ không lấy xe, nhưng nghĩ lại, sau ngần ấy thời gian chờ đợi, nếu không lấy thì Tết này cũng chẳng có xe để đi. Cuối cùng, tôi đành tặc lưỡi chấp nhận yêu sách của tư vấn bán hàng. Tôi không rõ đây có phải là cách làm chung của đại lý hay chỉ là chiêu trò của một bộ phận nhỏ nhân viên kinh doanh. Nhưng điều chắc chắn là, nếu tôi từ chối nhận xe, đại lý cũng sẽ không trả một đồng tiền lãi nào sau khi đã cầm tiền của tôi suốt bao ngày trời” - anh Ngọc chia sẻ.

Cũng theo anh Ngọc: “Tôi nghĩ MG cần chấn chỉnh lại cách làm việc của đại lý và nhân viên kinh doanh, không thể để ‘một con sâu làm rầu nồi canh’. Sự việc lần này khiến tôi mất lòng tin vào dịch vụ chăm sóc khách hàng của hãng. Tôi thực sự lo lắng, không biết sau này khi bảo dưỡng, sửa chữa thì sẽ ra sao? Đây lại là một thương hiệu mới đến từ Trung Quốc và chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Nếu câu chuyện của tôi được lan truyền rộng rãi, chắc chắn sẽ càng làm nhiều khách hàng dè chừng và e ngại thương hiệu này hơn".

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo VOV