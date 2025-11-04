Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên làm 46 người chết và mất tích

Tính đến sáng 4/11, mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khiến 46 người chết và mất tích, trong đó 40 người chết (Quảng Trị 7, Thừa Thiên Huế 15, Đà Nẵng 14, Lâm Đồng 4) và 6 người mất tích (Quảng Trị 2, Đà Nẵng 4). Ngoài ra, 76 người bị thương (Quảng Trị 4, Huế 1, Đà Nẵng 65, Quảng Ngãi 6).

Toàn khu vực có 104 nhà bị sập, cuốn trôi (Huế 3, Đà Nẵng 78, Quảng Ngãi 23) và 453 nhà hư hỏng (Hà Tĩnh 1, Huế 31, Đà Nẵng 309, Quảng Ngãi 93, Lâm Đồng 19). Hiện còn 79.854 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại Huế (54.602 nhà), Đà Nẵng (16.038 nhà), Quảng Trị (5.167 nhà) và Hà Tĩnh (4.047 nhà).

Mưa lũ làm ngập, hư hại 10.816 ha lúa và hoa màu, trong đó Lâm Đồng thiệt hại nặng nhất với 8.304 ha. Ngoài ra, 68.513 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, chủ yếu tại Đà Nẵng (47.614 con) và Huế (8.763 con).

Hệ thống giao thông đường bộ hiện còn 46 vị trí ách tắc, trong đó 38 vị trí trên quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, gồm nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Trường Sơn Đông. Ngành đường sắt ngày 3/11 đã phong tỏa tạm thời đoạn Huế – Văn Xá trên tuyến Bắc – Nam do nước lũ dâng cao. Về thủy lợi, hơn 58 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 37 km bờ sông và bờ biển bị xói lở.

Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 403.521 khách hàng, nhưng vẫn còn 163.269 khách hàng mất điện, tập trung tại Huế (84.963) và Đà Nẵng (78.306).

Về viễn thông, vẫn còn 9 xã, phường tại Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng dữ liệu chuyên dùng do mất điện; tuy nhiên, thông tin liên lạc công cộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã được khôi phục.

Các địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả, khôi phục điện, giao thông, đồng thời sơ tán dân tại vùng nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại tiếp theo.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV