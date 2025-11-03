Mưa lũ ngập rạp cưới Quảng Trị, quan khách xắn quần ngồi ăn cỗ

Quan khách lội nước, xắn quần khi tới đám cưới Quảng Trị ngày mưa lũ. Ảnh cắt từ clip.

Mưa lớn liên tục những ngày qua tại các tỉnh miền Trung khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập lụt nặng, thậm chí vượt mức lịch sử. Hình ảnh một đám cưới ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bị ngập nước, cả chủ tiệc và quan khách phải lội nước bì bõm lan truyền trên mạng xã hội.

Dù được bố trí ở khu vực khá cao, thoáng đãng, khu vực rạp cưới vẫn bị ngập qua mắt cá chân người lớn. Thay vì đi giày, những người tham dự phải chuyển sang dép, ủng hoặc chân trần để thích nghi. Bên trong, hệ thống loa đài, âm thanh ánh sáng cũng được kê cao để tránh nước làm hư hại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Chiến, nhân viên đơn vị thi công rạp cưới, cho biết hôn lễ này được tổ chức hôm 31/10, là tiệc của nhà gái.

"Mấy ngày trước khi dựng rạp, thời tiết vẫn ổn định. Nhưng từ hôm 29/10, mưa lớn không ngớt khiến mực nước dâng cao gây ngập. Dù vậy, gia đình cô dâu không thể hoãn lại vì mọi thứ đã ấn định", anh nói, cho biết thêm may mắn là dù mưa lớn, gió không quá mạnh nên rạp chỉ ngập chứ không bị thổi hư hại.

Đến trưa 31/10 khi tiệc chính thức diễn ra, dù mưa đã tạnh, nước vẫn ngập khắp mặt sân dựng rạp, có chỗ trũng thấp ngập tới vài chục cm. Cô dâu chú rể không thể đứng đón khách ở cổng như dự tính, chỉ có thể di chuyển lên trên sân khấu, hy vọng quan khách thông cảm.

Nhiều người phải bỏ giày dép lên ghế cao để tránh ướt khi tới dự đám cưới. Ảnh: NVCC.

Trong lúc sự kiện diễn ra, anh Chiến và đồng nghiệp cũng phải cẩn trọng khi điều khiển âm thanh, ánh sáng. May mắn, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và không có sự cố đáng tiếc nào.

"Đến hôm nay (2/11), chỗ dựng rạp vẫn ngập nên chúng tôi chưa thể tháo dỡ được, chỉ đem các thiết bị điện tử về trước. Hiện, ở khu vực vẫn có mưa lớn", anh nói.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ 3h ngày 29/10 đến 3h ngày 30/10, Quảng Trị có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa phía bắc phổ biến 50-70 mm, có nơi 134-154 mm; phía nam 70-80 mm, cục bộ 126-184 mm.

Toàn tỉnh ghi nhận hơn 534 hộ với 1.578 nhân khẩu bị ngập, trên 5.000 học sinh tại 27 trường phải tạm nghỉ để bảo đảm an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến sáng 4/11, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa phổ biến 300-500 mm, cục bộ trên 700 mm; Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn