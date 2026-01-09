Phát hiện thêm nhiều nguyên liệu tại kho của Đồ hộp Hạ Long nhiễm vi khuẩn Salmonella

Trụ sở chính cũa công ty Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng. Ảnh L.T.

Ngày 9/1, theo nguồn tin riêng của PV Báo PNVN, ngoài việc phát hiện thị lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng còn xác định nhiều lô nguyên liệu tại doanh nghiệp này dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Cụ thể, tại kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng phát hiện 13,6 tấn bì xô heo đông lạnh do một hộ kinh doanh cung cấp dương tính với Salmonella spp; cùng với đó là hơn 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu và hơn 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm và buộc phải đưa vào diện tiêu hủy.

Không chỉ dừng ở nguyên liệu thô, tài liệu của cơ quan chức năng còn cho thấy một số sản phẩm thành phẩm do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất đã sử dụng nguồn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, hơn 4,1 tấn chả giò rế và hơn 3,2 tấn chả giò đặc biệt thành phẩm đã được xác định dương tính với dịch tả lợn châu Phi, cho thấy nguồn thịt nhiễm bệnh đã được đưa vào quy trình chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, theo đề nghị của chính doanh nghiệp, cơ quan chức năng còn đưa vào diện tiêu hủy các lô pate Cột Đèn Hải Phòng đã hoàn thiện, gồm: 6.442 hộp pate loại 90g/hộp (sản xuất ngày 6/9/2025) và 7.511 hộp pate loại 150g/hộp (sản xuất ngày 7/9/2025), do được chế biến từ nguồn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Mặc dù vậy, ngày 8/1, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Theo doanh nghiệp, các sản phẩm hiện đang lưu thông đều đáp ứng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát theo quy trình nội bộ, các nhà máy vẫn duy trì các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cũng thông tin rằng 9 bị can bị khởi tố trong vụ án đều là các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp, không có cán bộ quản lý, nhân viên hoặc người lao động của công ty bị khởi tố trong vụ việc này.

Doanh nghiệp cho biết, trong vụ việc, công ty là đơn vị có liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ theo quy định pháp luật, và nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Theo doanh nghiệp, ngay khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty đã chủ động báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra; đồng thời toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm đã được cách ly và tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cho biết đã tiến hành rà soát toàn diện quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, việc lựa chọn nhà cung cấp, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp nhìn nhận đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn.

Liên quan vụ việc, Công an TP Hải Phòng đã khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, niêm phong bốn kho chứa hàng với khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh. Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Văn Long

Nguồn tin: phunuvietnam.vn