Cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy tiệm Spa cao 5 tầng

Khoảng 7h30’ ngày 9/1, nhiều người hoảng hốt khi phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 5, toà nhà làm cơ sở spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Khói bốc lên cao khiến nhiều người ở các tầng dưới tháo chạy ra ngoài theo cầu thang bộ.

Cảnh sát sử dụng xe thang để cứu người mắc kẹt trên tầng 5.

Xe cấp cứu túc trực tại hiện trường.

Bên trên tầng 5, một số người mắc kẹt kêu cứu. Do đám cháy trên cao nên không thể tiếp cận để dập lửa. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện, trong đó có xe thang và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Đám cháy được dập tắt kịp thời.

Xe thang được vận hành lên cao gần 20m dập lửa, tổ CNCH tiếp cận và đưa 2 người mắc kẹt xuống đất an toàn. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Công an phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn