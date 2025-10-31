Gần 37.000 học sinh ở Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ

Học sinh Trường Trung học cơ sở Mỹ Duệ phải nghỉ học do mưa lớn từ ngày 30/10. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sáng 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết mưa lớn làm ngập một số tuyến đường và trường học trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (cũ). Do đó, đến ngày 31/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 51/676 cơ sở giáo dục với gần 37.000 học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trong 3 ngày vừa qua, Hà Tĩnh có mưa to và rất to dẫn đến nhiều vùng bị ngập lụt ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh hướng dẫn các nhà trường căn cứ tình hình diễn biến của mưa lũ để cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Tính đến 9 giờ ngày 31/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 51/676 cơ sở giáo dục, với tổng số 36.768 học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lũ. Trong số đó, các khối mầm non, tiểu học, trung học sơ sở có 41 trường với 25.833 học sinh; khối trung học phổ thông có 6 trường với 8.612 học sinh; khối trung tâm giáo dục thường xuyên có 2 trung tâm với 948 học sinh; khối trung cấp, cao đẳng có 2 trường với 1.375 học sinh.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình mưa lũ và nguy cơ ngập lụt; thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để chủ động phòng tránh và kịp thời thông báo nghỉ học nếu cần thiết đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Các đơn vị tổ chức phân công, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chủ động thực hiện công tác trực mưa lũ, vận chuyển đồ đạc, bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc, chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất; kịp thời vệ sinh trường lớp, khử trùng, xử lý môi trường sạch sẽ sau khi nước rút để tổ chức dạy học trở lại./.

