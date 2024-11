Mưa lớn, nhiều trường ở Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập lụt

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 5/11) khu vực TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa một số nơi như sau: Chi cục thủy lợi 229.2mm, Sơn Trà 221mm, Đà Nẵng 180.2mm, Cẩm Lệ 148.8mm,...

Cũng theo dự báo, trong 6 giờ tiếp theo, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-140mm, có nơi trên 200mm gây ra nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại các khu vực thấp trũng.

Your browser does not support the video tag.

Nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngập sâu do mưa lớn. Clip: Vinh blv.

Đặc biệt đối với các xã phường, quận huyện: Hoà Vang, Liên Chiểu (các phường: Hoà Hiệp Bắc, Hoà Khánh Nam, Hoà Khánh Bắc), Sơn Trà (Thọ Quang). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập lụt gây ách tắc giao thông, cản trở đi lại của người dân.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nhiều trường tại trung tâm TP Đà Nẵng như: THCS Tây Sơn, Nguyễn Du, Nguyễn Huệ đã cho học sinh nghỉ học từ sáng nay (5/11).

