Bộ Nội vụ: Nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ được nêu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, được tổ chức vào sáng 9/7.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này thực hiện theo chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt, sau khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp.

Ngày 19/6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu nghiên cứu, bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ cũng đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố và xây dựng các đặc khu kinh tế thế hệ mới làm cực tăng trưởng.

Bên cạnh việc nghiên cứu mô hình đô thị mới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương; tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu giải pháp tháo gỡ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

“Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, thành lập các đơn vị hành chính đô thị, đặc biệt là các đô thị cấp xã loại đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, tạo mô hình đột phá, dẫn dắt theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị”, báo cáo của Bộ Nội vụ nêu.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Về công tác cán bộ, Bộ Nội vụ sẽ tập trung đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng xử lý, giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc tuyển chọn, phân công, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng thẩm quyền.

Bộ Nội vụ kiên quyết khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ; chậm thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; không ghi nhận, bảo vệ và sử dụng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sản phẩm, có uy tín.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông qua đánh giá cán bộ hằng quý, hàng năm.

Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực nổi trội, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật.

Bộ Nội vụ cũng sẽ nghiên cứu cơ chế thúc đẩy sự liên thông trong công tác cán bộ giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn