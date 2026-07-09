Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam–Lào lần thứ 3 chính thức bắt đầu

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã được Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào đón trọng thể theo nghi thức tiêu binh danh dự.

Đông đảo nhân dân có mặt từ sớm để chào đón các đại biểu tham dự Chương trình Giao lưu.

Hai đoàn tiến hành nghi thức chào và tô son Cột mốc 460, trồng cây hữu nghị tại khu vực cột mốc và dự lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác tại Đại đội Biên phòng 252 - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫy chào người dân.

Trong buổi sáng, đoàn đại biểu hai nước sẽ đến thăm, tặng quà Trường tiểu học Thongnammun huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay, trao học bổng cho học sinh; tham quan hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới và trao tặng bò giống hỗ trợ người dân phát triển sinh kế. Đây là những hoạt động thể hiện sự quan tâm của quân đội hai nước đối với đời sống nhân dân vùng biên, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới.

Tác giả: Ninh Cơ - Thế Đại

Nguồn tin: nhandan.vn