Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/7. Ảnh: BVCC.

Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khai trương và chính thức đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động, tiếp nhận người dân đến khám, tái khám, điều trị và thực hiện các phẫu thuật theo kế hoạch.

Việc đưa cơ sở mới vào vận hành được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - giai đoạn đầu, cơ sở Ninh Bình vận hành khoảng 300 giường bệnh trong tổng quy mô thiết kế 1.000 giường. Bệnh viện có 412 cán bộ, viên chức và người lao động; 100% nhân viên trực tiếp khám, chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo quy định, sẵn sàng phục vụ người bệnh ngay từ ngày đầu hoạt động.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đầu là tổ chức tiếp nhận, phân loại và điều trị người bệnh an toàn, hiệu quả. Các trường hợp cấp cứu hoặc cần phẫu thuật sẽ được xử trí ngay tại cơ sở; đối với các ca mổ theo kế hoạch, bệnh viện bố trí lịch phù hợp nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết thêm, chất lượng chuyên môn giữa cơ sở Ninh Bình và cơ sở Hà Nội được bảo đảm thống nhất. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, góp phần đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại. Ảnh: BVCC.

Trước thời điểm khai trương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Bộ trưởng đánh giá cao sự chủ động của bệnh viện trong công tác chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các phương án vận hành, bảo đảm quy trình khám, chữa bệnh diễn ra an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo Bộ Y tế, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân Ninh Bình và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động theo lộ trình, phát triển các chuyên khoa ngoại mũi nhọn và từng bước khai thác toàn bộ công suất thiết kế 1.000 giường bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn