Một trường đại học có hơn 800 bài báo khoa học trong năm 2025

Ngày 14-1, Trường ĐH Công thương TPHCM cho biết tổng số bài công bố năm 2024-2025 tăng vượt trội so với các năm học trước, cho thấy sự gia tăng rõ rệt cả về chất lượng lẫn số lượng nghiên cứu khoa học. Khoa Tài chính - kế toán của trường dẫn đầu về tổng số bài báo khoa học với 96 bài, tiếp theo là Khoa Quản trị kinh doanh với 94 bài.

Về chất lượng nghiên cứu quốc tế, Khoa Công nghệ hóa học, Khoa Sinh học và môi trường là 2 đơn vị nổi bật nhất, có tỉ lệ bài báo quốc tế dẫn đầu, lần lượt là 45 và 44 bài.

Trường ĐH Công thương TPHCM thực hiện các chính sách khen thưởng đối với giảng viên và sinh viên có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, đặc biệt thuộc hệ thống ISI/Scopus.

Tỉ lệ công bố bài báo khoa học bình quân của trường đạt 1,57 bài/giảng viên. Đây là mức khá so với mặt bằng chung hiện nay ở Việt Nam.

Năm 2024-2025, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn trường đạt nhiều kết quả nổi bật với tổng cộng 144 bài báo khoa học, trong đó có 25 bài quốc tế và 119 bài trong nước.

Ở lĩnh vực đăng ký tài sản sở hữu công nghiệp, Phòng Khoa học và công nghệ của trường đã hỗ trợ đăng ký mới 22 đơn bằng độc quyền sáng chế và 1 nhãn hiệu. Toàn bộ các đơn đều đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ. Ngoài ra, trong năm học đã có 1 bằng độc quyền sáng chế được cấp thuộc lĩnh vực thực phẩm.

Trường ĐH Công thương TPHCM đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, được vinh danh là 1 trong 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2025.

Đầu tư "khủng" cho nghiên cứu khoa học Năm học 2024-2025, Trường ĐH Công thương TPHCM đã đầu tư trọng tâm hơn 400 triệu đồng cho trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học với các hạng mục. Trong đó, hơn 120 triệu đồng đầu tư trang thiết bị các phòng thí nghiệm thực hành, nghiên cứu khoa học…; hơn 250 triệu đồng đầu tư trang thiết bị, hệ thống mạng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi cho toàn trường...

Tác giả: Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động